American Horror Story Saison 11 : intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons d’autre

Le 5 octobre 2011 a marqué le début de quelque chose d’effrayant et d’infiniment divertissant, Histoire d’horreur américaine. À travers histoire d’horreur américaineRyan Murphy et Brad Falchuk ont ​​donné vie à leurs idées. AHS ne ressemblait à aucune série diffusée à la télévision. Et ainsi, c’est devenu l’une des séries d’horreur les plus macabres et les plus expansives à ce jour.





histoire d’horreur américaine a réussi une course de douze ans, accumulant sa part de récompenses et gagnant un solide fandom. La série a façonné des histoires qui s’étendent sur des périodes de temps variables et ont exploré de nombreux thèmes. Les covens, les asiles, les maisons hantées, les spectacles de carnaval, les clowns tueurs, les sectes, le vampirisme, les extraterrestres, les campings hantés et l’Antéchrist en sont quelques-uns. Et ils ont transformé leurs téléspectateurs en voyageurs dans le temps avec des histoires dans des contextes aussi lointains que la colonie de Roanoke, dans les années 1500, à des temps post-apocalyptiques. Incroyablement, ces créations sont loin d’être terminées, comme leur prochaine saison en est la preuve. Dans quelques jours, les fans auront le plaisir de revoir Murphy et Falchuk avec la première de AHS : New York.

Le plus récent histoire d’horreur américaine La saison se déroule dans l’un des endroits les plus fréquentés du monde moderne, la Big Apple. Et comme beaucoup le savent, dans les rues de New York, tout peut arriver. Compte tenu des bandes-annonces actuelles de cette saison, tout pourrait. Cette saison de AHS donne aux fans un peu de ce qui leur manquait dans la saison 10. New York reviendra du double long métrage à son ancienne forme, une histoire puissante. Mais même s’il s’agit d’une histoire, il y a tout un rebondissement.





AHS : NYC : l’intrigue

L’intrigue est tout. C’est la viande et les pommes de terre d’une série. Les bons conteurs aiment maintenir l’intrigue en construisant l’histoire au fur et à mesure. Il n’est donc pas anormal que les créateurs cachent leur intrigue et n’en donnent que ce qu’il faut pour stimuler l’appétit. Il y a un peu à décortiquer dans AHS : New York teaser / trailer, mais il y en a assez pour servir de petit indicateur de l’intrigue de cette saison. Des lumières flashy illuminent une scène de club animée, où les boissons coulent à flot et une mer de gens se perd dans des danses d’extase. Mais ensuite, il y a les scènes d’ombre, des personnages vêtus de cuir à pointes, à portée de main des jouets et des outils de bondage, une révélation d’un ventre sombre, granuleux et insondablement sinistre, une vie nocturne aux fins sanglantes.

La bande-annonce regorge de mystique qui joue bien dans le synopsis énigmatique et révélateur de l’intrigue, qui, comme le note Entertainment Weekly :

« Des morts mystérieuses et des disparitions se multiplient dans la ville. Pendant ce temps, un médecin fait une découverte effrayante, et un journaliste local fait la une de demain. »

Si l’on est toujours aussi attentif, on trouvera que tout se lit comme une horrible signature de 1977, l’été où le règne de terreur sanglant du « Fils de Sam » a atteint son apogée. D’après Patch :

À l’été 1977, la ville de New York était – au propre comme au figuré – en feu. C’était l’été de la fièvre disco, du Studio 54. C’était aussi l’été de Sam.

Cependant, bien qu’il puisse y avoir une grande perspicacité dans cette pépite, c’est loin d’être une confirmation. Parce qu’avec AHSpersonne ne sait.

AHS : NYC : le casting

Une chose qui AHS apparemment clous est son casting. D’après ce que nous savons de la saison 11, la saison à venir sera probablement un autre succès de casting. De nombreux fans seront ravis de savoir que AHS : New York verra le retour de fantastiques stars vétérans de la série. Patti LuPone, Billie Lourd et Zachary Quinto sont quelques-uns qui reviendront. Bien sûr, de nouveaux visages sont ajoutés pour faire bonne mesure. À la liste s’ajoutent Russell Tovey, Joe Mantello et Charlie Carver, pour n’en nommer que quelques-uns.

Quinto est un vétéran parmi les vétérans sur AHS. Son interprétation terrifiante de Chad Warwick dans la première saison faisait partie intégrante des débuts réussis de la série. Dans AHS : New York, il reviendra en tant que Sam, un personnage énervé avec beaucoup de mystique et un léger air de danger. Patti LuPone est apparu pour la première fois sur Histoire d’horreur américaine : Coven comme Joan Ramsey.

Dans la saison 11, LuPone prend la caricature de Kathy, qui, de par son comportement sophistiqué, semble non seulement être aisée, mais aussi avoir un intérêt passionnant dans la scène des clubs. Tovey entre dans le rôle de Patrick, qui, selon toutes les apparences, en sait plus qu’un peu sur le crime car il porte l’apparence d’un enquêteur de police. Et le toujours populaire Lourd, qui a marché le premier sur le AHS défini en 2017 en tant que Winter Anderson, revient en tant que Hannah. Ce n’est qu’une fraction de la liste impressionnante du pouvoir des étoiles derrière les personnages de AHS : New York.

C’est loin d’être la fin. On dit que les créateurs ont signé un accord pour au moins deux saisons supplémentaires de AHS au-delà de la saison 11. Compte tenu de l’ampleur de ce qui a déjà été couvert, cela semble une ambition assez élevée. Mais si quelqu’un peut le faire, Falchuk et Murphy le peuvent. Quant à la saison 11, il reste à voir si les créateurs se sont surpassés pour créer une terreur de niveau supérieur.

Mais, pour ceux qui ont besoin d’un petit coup de pouce saisonnier ou d’un AHS correctif, connectez-vous à FX / Hulu le 19 octobre 2022.