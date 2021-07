American Horror Story Saison 10: Date de sortie, distribution, intrigue et ce que nous savons jusqu’à présent

La série d’anthologies terrifiantes de Ryan Murphy, American Horror Story, nous a emmenés dans des endroits hantés, nous a envoyés en prison, nous a hébergés dans des motels effrayants et bien d’autres choses. Et rien n’indique que la série FX s’arrêtera bientôt.

Le spectacle terrifiant a été confirmé pour une dixième série avant AHS: 1984 s’est terminé à l’automne 2019. Le mystère derrière chaque nouvel épisode de cette série effrayante et effrayante est la moitié du plaisir.

Murphy refond ses acteurs, les plaçant dans des cadres totalement nouveaux mais toujours effrayants. Nous avons vu la fin du monde, avons été intronisés dans une secte et avons fait un voyage là-bas pour le voir. Voici donc ce que la saison 10 d’American Horror Story pourrait apporter.

Titre de la saison 10 et date de sortie

La confirmation que l’épisode 1 sera également disponible sur Hulu via FX a été faite.

Épisodes

La saison 10 comprendra dix épisodes.

Acteurs de la saison 10 d’American Horror Story

Une chose américaine Histoire d’horreurL’une des choses qui en font un endroit formidable est sa distribution rotative. Les favoris des fans et les joueurs réguliers seront toujours là. Emma Roberts Et Jessica Lange Il y aura de nombreux visages familiers pour encourager les fans qui ne pourront pas assister à la finale de cette saison. Sarah Paulson C’est essentiellement le moment où « Reine de la Franchise » doit être déclarée. Evan Peters. Kathy Bates. Billie Lourd. Finn Wittrock.Lily Rabe.Leslie Grossman. Adina Porter, Et Angélique Rossall ils reviendront.

Cette saison, les actrices mannequins sont la nouvelle venue Kaia Gerber Une ex-enfant star et personnalité d’Internet Macaulay Culkin. L’inclusion de Culkin dans le casting est ce qui me fera attendre avec impatience la saison neuf après la fin décevante de la saison 8. Nous savons qui est Culkin. Bates animera une scène de « sexe fou et érotique ». Cela fait de WTFTV un incontournable.

Détails de l’intrigue de la saison 10

Murphy a confirmé que Caractéristique double serait divisé en deux histoires « horribles »: l’une se déroulant au bord de la mer et l’autre sur le sable.

Après la sortie d’une affiche promotionnelle montrant un visage crochu, les fans ont supposé que la saison 10 verrait « The Black Fish » de Provincetown.

Murphy a ensuite posté une photo d’une créature grande et élancée qui correspondait à la description de la légende urbaine. Cela a été confirmé par les fans.

Une autre théorie était que le thème extraterrestre de l’asile était laissé en suspens. Les affiches promotionnelles Double Feature soutiennent également cette idée et montrent une créature à crocs avec un extraterrestre.