American Horror Story: Ryan Murphy dévoile un nouvel indice sur la saison 10

Bien que la production de “Histoire d’horreur américaine” Elle était datée pour l’été, la série a dû faire un arrêt plus que forcé à cause du coronavirus. A partir de là, peu de news sur le sujet à discuter dans cette dixième saison très attendue qui allait débuter le tournage cet été. Peut-être qu’un virus comme celui qui sévit dans le monde réel se marierait bien avec le style et le ton de la série, mais les indices révélés par Ryan Murphy semblent indiquer un autre type de tracé.

Et est-ce que le showrunner doit être aussi désespéré que les fans de la série pour ne pas pouvoir démarrer la production qui semble maintenant reprendre en octobre prochain, et il se consacre à déposer de la chapelure dans son compte officiel de Instagram. Le dernier, une image curieuse avec laquelle l’écrivain a profité de l’occasion pour confirmer le début de la production en octobre et qui a clairement montré qu’il s’agissait d’un indice sur ce que nous allions voir dans cette dixième saison.

“Il semble que la production de la saison 10 de” American Horror Story “commencera en octobre. Un grand merci à tous ceux qui ont travaillé si dur pour nous amener à travailler en toute sécurité. Et oui, c’est un indice.”Murphy a commenté dans le post. Considérant que l’on disait déjà que cette dixième saison allait se dérouler dans la mer, il semble que l’auteur pourrait suggérer l’apparition de sirènes, quelque chose qui était le principal discours dans les commentaires de la photo. Bien que d’autres aient opté pour les requins, la vérité est que les sirènes correspondraient beaucoup plus au style de Murphy et à la série en général.

Si vous êtes l’un de ces fans de Ryan Murphy et que vous ne pouvez pas attendre la dixième saison de “Histoire d’horreur américaine”, Netflix sera présenté en septembre “Ratched”, La nouvelle série d’horreur de Ryan Murphy qui jouera Sarah Paulson.

