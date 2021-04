American Horror Story: le créateur révèle les finalistes lors du vote des fans

La série d’anthologies « American Horror Story » est devenue l’une des productions d’horreur les plus populaires à la télévision américaine ces dernières années. La création de Ryan Murphy en collaboration avec Brad Fulchuck a été en charge de présenter chaque saison une nouvelle histoire aux thèmes les plus variés.

Des maisons hantées, des covens, des scénarios apocalyptiques et des références aux classiques slasher comme «Friday the 13th», la série reviendra enfin en fin d’année après un grand nombre de retards dans son développement avec sa dixième saison sous le nom de «American Horror. Story: Double Feature », et son créateur a demandé de l’aide pour le prochain épisode.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Emily VanCamp ne pense pas que Sharon Carter a besoin d’un amour

Toujours sans signe sur la fin possible de la série, les producteurs ont accordé un renouvellement pour atteindre la saison 13. Face à cette expansion de son univers, Ryan Murphy a récemment demandé à ses followers sur Twitter quel serait le thème qu’ils aimeraient voir représenté dans écran, présentant une variété particulière d’options narratives.

En ce moment, les deux options les plus populaires parmi les fans de « American Horror Story » sont: « Bloody Mary » (légende urbaine du folklore américain) et « La Plaga » (qui pourrait être une référence à la situation actuelle avec la pandémie). Murphy a annoncé les deux finalistes avec la mise en garde que c’est la dernière chance de choisir un gagnant.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Tom Holland revient au streaming avec « The Crowded Room »

Comme son nom l’indique: « American Horror Story: Double Feature », présentera deux histoires simultanément tout au long de sa saison, dont le retour de Sarah Paulson, Frances Conroy, Adine Porter et Evan Peters, en plus d’avoir de nouveaux éléments entre son casting comme modèle Retour au théâtre de Kaia Gerber et Macaulay Culkin.

La création de Murphy a également généré un prochain spin-off intitulé « American Horror Stories », dans lequel, également suivant un format d’anthologie, chaque épisode de la saison présentera des histoires courtes avec des histoires d’auto-conclusion, dont beaucoup se déroulent dans l’univers. séries.