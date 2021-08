American Horror Story : la bande-annonce de la première partie de la double fonctionnalité amène la marée rouge dans une ville balnéaire

Gildan GD008 - Hommes T-shirt en coton de première qualité Rouge - Taille 2XL - cotton

* T-shirt en coton de première qualité - Gildan GD008 * Bande de propreté au col et aux épaules. * Manches courtes. * Grammage: 185 g/m². * Composition: 100% coton semi-peigné pré-rétréci. * Référence du modèle pour femme: GN411. * Double couture en bas et aux manches. * Coupe tubulaire. * Tailles disponibles: S (46cm-71cm) / M (51cm-74cm) / L (56cm-76cm) / XL (61cm-79cm) / XXL (66cm-81cm). Ce t-shirt de la marque Gildan est très confortable et agréable à porter en toutes situations et tout particulièrement lorsqu'il fait chaud. Grâce à son grammage de 185 g/m² et à la qualité de son coton il est aussi très résistant et pourra être lavé fréquemment sans aucun problème. La coupe tubulaire permet de ne pas être gêné par des coutures latérales et de faciliter les mouvements. Les finitions de ce t-shirt Gildan GD008 sont très abouties avec une bande de propreté au col et aux épaules ainsi qu'une double couture en bas et aux manches. Les nombreuses tailles et coloris disponibles pour ce modèle vous permettront toujours de trouver le modèle que vous voulez pour améliorer votre collection. Un modèle similaire pour femme est disponible avec cette référence: GN411. Ce modèle à manches courtes est particulièrement adapté pour l'été, il vous permettra de rester au frais et d'éviter la transpiration. Profitez de son petit prix et de nos tarifs dégressifs pour regarnir votre garde-robe ou pour le personnaliser et faire la promotion de tous vos évènements!