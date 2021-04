American Horror Story demande aux fans de voter sur le prochain thème

Ryan Murphy taquine l’univers « en expansion » d’American Horror Story en demandant aux fans de voter sur leur futur thème préféré de l’AHS: Bloody Mary, Sirens, Aliens ou The Plague.

histoire d’horreur américaine est sur le point d’entrer dans sa dixième saison marquante avec AHS: Double fonctionnalité, et maintenant, il semble que le prochain thème pourrait être entre les mains de fans fidèles.

Au cours des derniers jours, Ryan Murphy a taquiné que le AHS l’univers serait «en expansion» et a demandé aux fans de voter sur leur potentiel préféré histoire d’horreur américaine thèmes. Le vote a commencé avec 6 options: Sirens, Aliens, the Plague, Bloody Mary, Piggy Man et X-Mas Horror.

Après quelques tours de vote intenses, les fans ont réduit les choix à: Sirens contre Aliens et Bloody Mary contre la peste.

Que Murphy et le AHS L’équipe proposera en fait une saison basée sur un vote des fans, mais il semble qu’ils s’intéressent à ce que le public veut voir se produire ensuite dans la série. Cela pourrait même avoir quelque chose à voir avec la prochaine série dérivée, Histoires d’horreur américaines.

LIRE LA SUITE: American Horror Story renouvelé pour trois saisons supplémentaires

Si vous vous tenez au courant des dernières nouvelles sur AHS saison 10 (qui se composera de deux saisons; « une au bord de la mer et une au bord du sable »), alors vous saurez que les fans ont théorisé depuis un certain temps qu’une partie pourrait de toute façon concerner Sirens.

Murphy a taquiné un thème potentiel des sirènes avec des photos de dents de sirène sur Instagram depuis août 2020. La taquinerie «sable et mer» de l’annonce du titre a également joué dans ces théories.

Ce n’est pas la première fois que Murphy a taquiné un retour à l’intrigue secondaire Alien en AHS: Asile Soit. Tout en célébrant le 100e épisode de la série, Murphy a révélé qu’il réfléchissait actuellement entre 3 idées pour la 10e saison de la série, désormais annoncée, dont l’une était « extraterrestres ».

«Chaque saison avant Halloween, je trouve quel est le gagnant et j’ai déjà eu une idée pour la saison 10. Il y a toujours les finalistes, et je me dis: ‘Hmm, est-ce que ça pourrait être quelque chose?’ « Nous avons flirté avec des extraterrestres, nous avons flirté avec l’espace, nous avons flirté avec certaines choses qui étaient plus intéressantes que d’autres. »

« Les fans écrivent ce qu’ils veulent, et ils sont très excités par les trucs de Coven et les extraterrestres de la saison 2. Ils ont toujours voulu quelque chose dans l’espace », a expliqué Murphy.

Alors … Sirènes, extraterrestres, Bloody Mary ou la peste? Sur lequel aimeriez-vous voir se produire histoire d’horreur américaine suivant?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂