American Horror Stories Saison 2 : intrigue, distribution et tout ce que nous savons

En 2021, un nouveau spectacle est sorti des esprits derrière histoire d’horreur américaine (2011-) et Histoire du crime américain (2016-). Le spectacle serait un spin-off direct du premier et servirait également de troisième volet du Histoire américaine franchise d’anthologie créée par Ryan Murphy et Brad Falchuk. Ainsi Histoires d’horreur américaines a été engendré comme une série d’anthologies autonome dans laquelle chaque épisode racontait sa propre histoire sans avoir besoin d’un «arc d’histoire d’une saison comme présenté dans Histoire d’horreur américaine. »

La première saison se composait de sept épisodes, dont certains liés à l’original Histoire d’horreur américaine, avec les deux premiers épisodes et la finale de la saison rappelant « Murder House », le lieu emblématique de la saison 1. Autre Histoires d’horreur américaines les épisodes traitaient « d’un film interdit qui pousse ses téléspectateurs à se suicider, d’un père Noël tueur, d’une femme qui ferait n’importe quoi pour tomber enceinte et d’un voyage de camp cauchemardesque ».

Alors que la première saison avait sa juste part de terreur, la saison 2 semble la monter d’un cran et ajouter des visages familiers au mélange. Classique Ryan Murphy !

AHS Saison 2 : Les histoires

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur les épisodes en particulier, certains détails ont été publiés sur les derniers ajouts à Histoires d’horreur américaines. D’une part, les titres des huit épisodes sont sortis :

Épisode 1 : « Maison de poupées » – 21 juillet 2022

Épisode 2 : « Nécro » – 28 juillet 2022

Épisode 3 : « Aura » – 4 août 2022

Épisode 4 : « Drive » – 11 août 2022

Épisode 5 : « Bloody Mary » – 18 août 2022

Épisode 6 : « Facelift » – 25 août 2022

Épisode 7: « Laitières » – 1er septembre 2022

Épisode 8 : « Lac » – 8 septembre 2022

Les intrigues seront similaires à la première saison en ce sens qu’elles seront contenues dans chaque épisode. La franchise a travaillé dur pour garder la plupart des détails de chaque histoire un mystère pour que les téléspectateurs soient surpris et aveuglés par les horreurs.

AHS Saison 2 : Les acteurs et l’équipe

Certains des acteurs de cette nouvelle saison sont des visages que les fans de Murphy’s Histoire américaine l’univers reconnaîtra, dont Cody Fern (AHS, 2018-), Max Greenfield (AHS,2015), Nico Greetham (AHS, 2021), Denis O’Hare (AHS, 2011-), et Gabourey Sidibé (AHS, 2013-). Il y a aussi quelques nouveaux venus qui font leurs débuts dans le monde de Histoires d’horreur américaines. Ces débutants incluent Alicia Silverstone (Année secondaire, 2022), Dominique Jackson (Pose, 2018-2021), Bella Thorne (Ville du paradis, 2021-), Judith Light (Tic, tic… Boum !, 2021), et Quvenzhané Wallis (fanfaronnade2021).





O’Hare est l’un des acteurs les plus remarquables de la deuxième saison puisqu’il est apparu dans six saisons de histoire d’horreur américaine depuis la première saison. Fern « a fait ses débuts dans la franchise lors de la huitième saison » et est apparu à chaque saison depuis la première saison de Histoires d’horreur américaines. Bien que ce soit tout le casting qui ait été confirmé, tous ceux qui connaissent Murphy savent qu’il aime ramener des personnages ainsi que des membres de la distribution. Mais les fans n’auront qu’à attendre et voir. La deuxième saison de la série a également été créée par Murphy et Falchuk. Plusieurs épisodes, dont « Dollhouse », « Necro » et « Drive », ont été écrits par Manny Coto, qui a participé à l’écriture et à la réalisation de plusieurs épisodes de la saison 1 de Histoires d’horreur américaines.





Crystal Liu et Angela L. Harvey ont également prêté leurs talents d’écrivain à la deuxième saison. Liu a été recruté par Falchuk et Murphy en tant que superviseur du scénario de leur pilote de histoire d’horreur américaine et dans la troisième saison. Elle a ensuite été promue scénariste pour la quatrième saison avant de devenir rédactrice en chef lors de la cinquième saison. Harvey a travaillé auparavant sur Teen Wolf sur MTV de 2013 à 2014 en tant que rédacteur, puis rédacteur en chef en 2015, puis rédacteur en chef exécutif de 2016 à 2017.

La saison est produite par Murphy, Falchuk, Alexis Martin Woodall (9-1-1, 2018-), John J. Gray (9-1-1 : Étoile solitaire, 2020-), et Manny Coto. On ne sait pas encore qui dirigera les épisodes.

La saison à venir arrive sur FX sur Hulu le 21 juillet 2022.

Tout le reste

Alors que beaucoup ont estimé que la première saison du spin-off laissait beaucoup à désirer, cela n’a pas empêché les téléspectateurs de se connecter. Selon Deadline, « Histoires d’horreur américaines a marqué le lancement le plus réussi de toutes les séries FX sur Hulu à ce jour.” L’émission a probablement son thème basé sur l’anthologie à remercier pour ses notes élevées. Ce n’est pas comme une émission standard, où le spectateur regarde le premier épisode et peut discerner s’il veut ou non continuer avec le reste. Avec cette émission, chaque épisode est nouveau et une chance de commencer une histoire différente d’un point de vue différent.

Ces intrigues effrayantes mélangées à des visuels de camp et tirées de légendes et de traditions constituent un mélange intéressant qui semble toujours attirer les téléspectateurs.