in

De nombreuses personnes recherchaient la prochaine date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 d’American Horror Stories, le premier épisode de la dernière saison 2 de cette émission étant diffusé aujourd’hui. Pour cette raison, ses fans se sont interrogés sur la sortie du prochain épisode de cette émission.

Dans cet article, vous apprendrez tout sur la dernière date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 d’American Horror Stories dans diverses régions, le nombre d’épisodes qui seront présents dans la saison en cours de cette émission et son nombre total d’épisodes, ainsi que d’autres informations sur ce. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Vous pouvez également lire: Better Call Saul Saison 6 Episode 12 Date de sortie

American Horror Stories est une série télévisée d’horreur d’anthologie américaine en cours que les gens du monde entier apprécient. Cette émission est créée par Ryan Murphy et Brad Falchuk. La première saison de cette émission était liée à 2021, et la réponse à cette émission a d’abord été impressionnante. En peu de temps, cette émission est devenue très populaire dans le monde entier.

Il s’agit d’une série d’anthologies d’épisodes autonomes plongeant dans les mythes, les légendes et les traditions d’horreur. Actuellement, la deuxième saison de cette émission est en cours, donc ses fans en sont ravis. Ils se sont tous posé des questions sur la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 d’American Horror Stories. Eh bien, la bonne nouvelle pour vous, c’est que la date de sortie de ce prochain épisode a été révélée, et vous n’aurez pas à attendre longtemps.

Vous pouvez également lire sur: WHERE WE CALL HOME SEASON 3 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

American Horror Stories Saison 2 Épisode 2 Date de sortie

Si nous parlons de la prochaine date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 d’American Horror Stories, elle est prévue pour le 28 juillet 2022. Les nouveaux épisodes de cette émission dans sa deuxième saison sortent tous les jeudis. Marque les dates dans votre calendrier afin que vous ne manquiez aucun de ses épisodes.

Principaux acteurs de AHS Saison 2

Voici les moulages de retour d’AHS que vous pourrez voir au cours de la saison en cours de cette émission.

Matt Bomer

Célia Finkelstein

Naomi Grosman

John Carroll Lynch

Charles Melton

Billie Lourd

Chad James Buchanan

Cody Fougère

Dylan McDermott

Jamie Brasseur

Denis O’Hare

Teddy Sear

Gabourey Sidibé

Max Greenfield

Seth Gabel

Cameron Cowperthwaite

Spencer Neville

Matt Lasky

Rebecca Dayan

Bois d’Austin

Vous pouvez également lire: Conversations With Friends Saison 2 Date de sortie

Où regarder la saison 2 d’American Horror Stories ?

La plateforme de streaming originale pour cette émission est FX sur Hulu aux États-Unis. Il est disponible sur Disney + dans le monde. En Inde et dans d’autres régions, vous pouvez en profiter sur Disney + Hotstar. La disponibilité de cette émission en ligne sur ces plateformes dépendra de votre emplacement. Alors, vérifiez si vous pouvez le regarder dans votre pays ou non.

Combien d’épisodes y aura-t-il dans la saison 2 d’American Horror Stories ?

La première saison de cette émission comptait 7 épisodes, tandis que sa saison 2 en cours devrait avoir 8 épisodes. Si le nombre exact d’épisodes pour cette saison change, nous le mettrons à jour ici.

Liste de tous les épisodes de la saison 2 d’American Horror Stories

Voici la liste de tous les épisodes de la saison 2 en cours d’American Horror Stories.

« Maison de poupées » « Nécro » « Aura » « Conduire » « Bloody Mary » « Lifting du visage » « Laitières » « Lac »

Vous pouvez également lire: Date de sortie du chapitre 263 de Tokyo Revengers

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous disposez de toutes les informations relatives à la prochaine date de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 d’American Horror Stories; où pouvez-vous diffuser cette émission en ligne, combien d’épisodes seront là cette saison, et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour avoir ce nouvel épisode d’AHS. Si vous avez des questions sur ce prochain épisode dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous reviendrons vers vous pour vous aider de toutes les manières possibles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂