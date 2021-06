« American Horror Stories » ramène une vieille connaissance

« American Horror Story » est sur le point de recevoir une extension via « American Horror Stories », une série dérivée de la création de Ryan Murphy dans laquelle, contrairement à l’original, chaque épisode présentera une histoire individuelle avec son propre début, développement et fin. Cependant, cela ne l’exempte pas de contenir quelques indices de la production originale.

Ryan Murphy a dévoilé une nouvelle affiche via ses réseaux sociaux sous le slogan « Tout n’est pas dans ta tête », qui montre le retour apparent de Rubber Man, un inquiétant personnage antagoniste de « Murder House », la première saison d' »American Horror Story ». . »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le réalisateur de Loki aborde la sexualité du personnage

« American Horror Stories » a été annoncé en 2020, lorsque FX a confirmé le renouvellement de la série originale pour deux saisons supplémentaires. La série se prépare pour son lancement simultané sur Hulu le 15 juillet, avec l’actrice Sarah Paulson réalisant l’un de ses épisodes. Murphy s’est appuyé sur les talents d’acteurs qui sont apparus dans sa production, ainsi que de nouveaux éléments tels que Kevin McHale, Dyllon Burnside, Charles Melton et Nico Greetham.

Ryan Murphy est devenu l’une des forces créatives les plus importantes de la télévision et du streaming aujourd’hui. Après la première de « The Boys in the Band » et « The Prom » sur Netflix, le créatif se prépare également à réaliser des mini-séries exclusives pour la plateforme.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Sarah Paulson révèle sa saison la moins préférée de « AHS »

Murpy a prévu que chaque nouvel épisode de « American Horror Stories » aura un format d’anthologie dans lequel, à travers ses 16 épisodes, chacun d’eux présentera une nouvelle histoire inspirée d’une légende populaire des mythes du folklore américain, ainsi que certains originaux histoires d’horreur, bien que tout indique qu’il pourrait avoir des liens avec sa série principale.

Récemment, des images ont été révélées sur Internet dans lesquelles l’acteur Evan Peters tournait des séquences dans le même décor de film utilisé pour la saison de « Murder House », qui étaient initialement censées faire partie de « Double Feature », la nouvelle saison de « American Horror Story ». Malgré ces liens révélés avec l’affiche, Murphy ne l’a pas commentée.