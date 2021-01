American Gods Saison 3 : Qu’est-ce qui attend Shadow à Lakeside ?

Shadow Moon a passé deux saisons à se faire tabasser par les dieux anciens et nouveaux, et maintenant il récupère l’agence. Comment Lakeside s’inscrit-il exactement dans ce plan ?

Interrogé sur l’évolution de American Gods depuis Shadow et Wednesday sur la route vers le décor plus caché de Lakeside, Ricky Whittle ne cache pas ses sentiments sur le changement de décor audacieux de la saison 3 de American Gods.

« C’est la partie du livre que je préfère. J’ai toujours eu hâte de faire ça », dit Whittle à Den of Geek.

Dans un sens, si vous vous cachez du monde, il n’y a pas de meilleur endroit pour le faire que Lakeside, qui est aussi loin au milieu de nulle part que ce que peut gérer quelqu’un du monde moderne. Il n’y a pas de station de radio ou de télévision, seulement un journal local. Il n’y a pas de mégastores ou de centres commerciaux ; seulement un magasin général. Il n’y a pas de fast-food, mais un restaurant local très apprécié qui sert des célèbres pâtes de Cornouailles, qui créent une dépendance.

Lakeside est un changement significatif dans l’histoire de Shadow Moon. Plutôt que de rester sur la route avec le mercredi, de voyager à travers l’Amérique et de rencontrer les dieux, Shadow s’installe pour un très long hiver dans une étrange petite ville, s’éloignant des révélations d’Odin et se lavant les mains de la guerre. En surface, Lakeside, Minnesota (joué par Toronto, Canada) est un américana glacial de gens amicaux, non dérangés par les troubles du monde extérieur. Sous la surface, les choses ne sont jamais ce qu’elles semblent être ; Shadow est entraîné dans un mystère qui a des répercussions dans tout l’univers des dieux américains. L’une des sections préférées des fans du livre de Neil Gaiman entre maintenant en jeu.

Indépendamment du manque de confort que procure le tournage en plein air au Canada en hiver, Lakeside, en tant que décor, offre quelque chose de plus précieux que le contenu du magasin général Hinzelmann ou les bunkers au fond du lac à Shadow Moon, alias Mike Ainsel. Repos. Repos et possibilité de travailler sur les informations que Shadow apprend au cours de deux saisons bien remplies.

« Shadow a beaucoup de choses à l’esprit. On lui a donné un sac plein d’informations qu’il doit maintenant traiter. Sa première décision a été prise. Il a toujours été attaqué, d’une manière ou d’une autre. Nous avons découvert dans la deuxième saison que sa mère était morte d’un cancer quand il avait 15 ans. Il n’a jamais grandi avec un père. Puis nous avons découvert que Mercredi a tué Laura. Mercredi ne travaillait pas dans le magasin du coin, le bowling du coin. C’est un Dieu. C’est Odin. Il aurait pu changer sa vie à tout moment. C’est beaucoup d’être assis avec Shadow en ce moment. »

Pour Shadow, Lakeside offre plus qu’un simple répit et une chance de traiter les informations, c’est une chance pour Shadow d’avoir la seule chose qu’il ait jamais vraiment voulue, depuis son adolescence.

« Shadow est plus qu’heureux de vivre une vie normale. C’est la seule chose qu’il ait jamais vraiment voulue. Nous trouvons Shadow, au début de la troisième saison, il a fait pousser ses cheveux et sa barbe. Il se cache du FBI, de la police, des autorités. Il a changé de nom. Il s’appelle Mike Ainsel. Il travaille dans une usine. Il a les yeux sur une fille du coin. Parce que c’est tout ce qu’il a toujours voulu, c’est vivre une vie normale après avoir été constamment battu par l’univers. »

Avec Lakeside, Shadow a l’occasion de s’adonner à un petit cosplay de vie normale et de prétendre qu’il est comme tout le monde. American Gods a l’occasion d’éclaircir les problèmes de production qui subsistent et de s’installer après trois saisons d’instabilité en coulisses. Pour Shadow et la série, le moment ne pouvait pas être mieux choisi pour Lakeside.

« Shadow n’a pas d’autres choix, pour être honnête. Nous commençons à nous diriger vers notre tout premier hiver dans la série, toutes les autres routes sont enneigées, et il se retrouve avec cette petite ville pittoresque vers laquelle il se dirige et dont il commence à tomber amoureux, parce qu’elle est pleine d’humains. C’est la première fois que nous voyons Shadow, dans l’histoire, entourée d’humains et non de dieux. Il a toujours été la dernière personne dans la pièce à savoir ce qui se passe. Ici, nous le trouvons dans une ville où il en sait plus que tout le monde ».

Un endroit où Shadow Moon, le punching-ball de l’univers, peut reprendre son souffle, se faire des amis normaux et éviter le monde que son père lui a fait découvrir ? Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est parce que, comme Whittle le dit plusieurs fois dans son interview, « c’est les dieux américains, et Shadow n’a pas le droit d’être heureux ». À sa surface, comme le lac lui-même, Lakeside est calme, placide et beau. Sous la glace, cependant, il se passe quelque chose de plus.

« Il y a un ventre sombre, et malheureusement pour lui, les choses prennent une tournure », dit Whittle. « La seule chose qui a changé dans la ville, c’est qu’il y a un nouveau type. Alors toutes les questions et les têtes commencent à se tourner vers Shadow, car ils commencent à penser qu’il cache peut-être quelque chose. Malheureusement, pour Shadow, c’est beaucoup plus important que ce qu’ils pensent. Les murs se referment donc sur Shadow. Une fois de plus, il se retrouve à essayer de cacher des informations aux personnes qui lui sont chères ».

Un homme avec des secrets, et une ville avec des secrets. Lakeside ralentit les choses pour les dieux américains, et permet à l’interprète, et au spectateur, plus d’occasions d’explorer le matériel et la psychologie derrière les personnages eux-mêmes. Pour une fois, le mystère n’est pas directement autour de Shadow, mais en dehors de lui, et cela donne au personnage et à Ricky Whittle une chance de s’impliquer plus activement dans les choses.

« Shadow grandit vraiment dans cette saison. Vous commencez vraiment à le voir grandir dans sa position alors qu’il commence à décider quel genre de dieu et de personne il veut être dans ce monde », dit Whittle.

Tout cela fait partie d’un récit plus vaste de la saison 3, qui est celui de la découverte de soi, tant pour Shadow que pour les autres personnages impliqués dans l’histoire. Chacun fait une pause dans la guerre, au moins pour un temps, pour se concentrer sur lui-même et sur ses propres besoins, tout en gardant la politique du mercredi en arrière-plan. Le travail de Old One-Eyed n’est pas terminé, loin de là, mais les guerres sont menées avec des corps et des ressources, et pendant que World est en plein désarroi, Odin a l’occasion de se mettre au travail et les dieux, anciens et nouveaux, ont une chance de retrouver leur place.

Plus qu’une simple occasion de respirer et d’apprendre, Lakeside aura des implications majeures pour les dieux non-Shadow de l’émission.

« Lakeside est presque comme si elle avait été mise dans une petite capsule temporelle et tenue à l’écart de l’influence de Tech Boy », déclare l’acteur Bruce Langley de Technically Boy. « Il n’est pas impossible pour lui d’y entrer, mais c’est beaucoup plus difficile. »

« Je suis tellement excité pour Lakeside. Je sais, comme tout fan du livre, qu’il l’est probablement », dit Yetide Badaki quand on lui demande quelle est l’importance de Lakeside pour la saison 3. « Nous voyons ces différents personnages traverser des voyages de découverte de soi. Nous voyons cela se produire pour Salim. Nous voyons cela se produire pour Laura Moon. Nous voyons cela se produire pour Technical Boy. Nous voyons cela se produire pour Cordelia, jouée par la charmante Ashley Reyes. Et nous voyons Shadow Moon, non seulement avoir ce moment d’auto-découverte, mais nous le voyons aussi trouver en lui cette toute nouvelle agence. C’est fascinant de voir que plus ces gens apprennent à se connaître, plus ils voient à quel point ils sont interconnectés ».

Toutes les personnes interrogées – indépendamment de leur lien avec Lakeside en tant qu’intrigue dans American Gods – sont enthousiastes à l’idée de le voir prendre vie à l’écran. L’enthousiasme des acteurs pour la tournure mystérieuse de Neil Gaiman est contagieux. Langley et Badaki ont tous deux exprimé leur enthousiasme pour ce changement, mais personne ne semble aussi heureux que Whittle. Le mystère de Lakeside repose uniquement sur les larges épaules de Shadow Moon.

 

« Il n’a pas déçu. C’est vraiment ma saison préférée jusqu’à présent, parce que c’est Lakeside. C’est ma partie préférée du livre. C’est là que l’histoire commence vraiment à prendre de l’ampleur. Donc j’ai adoré. J’ai passé un bon moment », s’enthousiasme Whittle. « Le spectacle, comme toujours, est incroyable. Elle a toujours eu ce ton incroyablement riche et ce look époustouflant que je n’ai jamais vu dans aucune autre série. C’est juste un look complètement différent cette saison, très Fargo. Chaque épisode vous donne une sensation différente, une histoire différente, un moment différent. Cette saison est vraiment portée à un niveau différent grâce à Mère Nature ».

Cet enthousiasme pour le décor et l’histoire aiderait certainement à maintenir la motivation et l’engagement de tout acteur. Cependant, il y avait une chose à laquelle ni Ricky Whittle ni Shadow n’étaient correctement préparés, et c’est l’effet que Mère Nature aurait sur tous les aspects de la production. Le tournage en hiver à Toronto, au Canada, est une expérience entièrement nouvelle pour l’acteur qui joue Shadow Moon.

« L’hiver à Manchester est assez rude. C’est la pire expérience que j’aie jamais vécue dans ma vie. Il y a eu des prises que j’ai dû refaire parce que ma bouche ne voulait pas s’ouvrir parce qu’elle était si gelée. J’avais des glaçons sur mes cils, dans ma barbe et dans mes cheveux. Ne vous méprenez pas, notre service de maquillage et de coiffure est incroyable. Ils devraient être récompensés pour ce qu’ils ont fait au cours des deux dernières saisons. Mais tout ce que vous voyez à l’écran, si Shadow a l’air froid, c’est parce que Ricky est gelé. C’est tout à fait naturel. Je suis Daniel Day Lewis. Je suis la méthode comme l’enfer ».