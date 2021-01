AVERTISSEMENT : Ce qui suit contient les principaux spoilers de la troisième saison de American Gods, épisode 1, « A Winter’s Tale », qui a été diffusé dimanche sur Starz.

American Gods a prouvé à plusieurs reprises que l’impossible est toujours possible, comme le montre la résurrection de Laura Moon dans la saison 1, épisode 3, « Head Full of Snow », grâce à Shadow Moon qui a laissé la pièce d’or de Mad Sweeney sur sa tombe. Alors que cette pièce la maintient en vie depuis deux saisons, la saison 3 voit Laura y renoncer et mourir au passage.

American Gods Saison 3: Episode 1, Laura Moon encore tuée ? l’impossible est toujours possible

Après les événements de la saison 2, Sweeney est mort, et Laura est déterminée à le ramener à la vie et à se venger de M. Mercredi pour son rôle dans la mort de Sweeney, ainsi que pour l’accident de voiture dans lequel elle a été impliquée pendant la saison 1. Bien qu’elle demande l’aide du Baron Samedi et de Maman Brigitte, aucun d’eux ne peut ramener Sweeney à la vie en raison de complications, c’est pourquoi Laura doit adopter une approche différente.

Laura emmène le corps de Sweeney dans un mausolée et le dépose sur une tombe. Après avoir écrit en travers de sa tête « prends une lance, tue Odin », Laura s’ouvre le ventre pour sortir la pièce d’or, la plaçant dans la main de Sweeney. Une fois que la pièce n’est plus en sa possession, elle meurt sur place, se décomposant rapidement jusqu’à ce qu’elle ne soit plus qu’un tas de cendres. Malheureusement pour Laura, la pièce tombe de la main de Sweeney, le laissant mort lui aussi.

Ce n’est pas la première fois que Laura meurt. Comme nous l’avons déjà dit, elle est revenue à la vie dans « La tête pleine de neige ». Pendant la peine de prison de Shadow, Laura l’avait trompé avec son meilleur ami, Robbie. Avant le retour de Shadow chez lui, Laura a dit à Robbie que cela devait cesser pendant qu’ils roulaient ensemble. Avant d’en finir, Laura a taillé une pipe à Robbie pendant qu’il conduisait, et elle a accidentellement touché le levier de vitesse alors que Robbie faisait une embardée pour manquer une voiture qui arrivait, ce qui a entraîné leur mort à tous les deux.

Après que Shadow ait fait ses adieux à Laura, en laissant la pièce de monnaie de Sweeney sur sa tombe, la pièce s’est enfoncée dans la terre et dans la possession du cadavre. De là, Laura a été ressuscitée, mais il y a un bonus supplémentaire. Comme il s’agit d’une pièce porte-bonheur dotée de pouvoirs magiques, elle a donné à Laura une force ridicule, puisqu’elle a pu affronter des êtres divins, comme Sweeney, dans un combat.

Elle est également morte une seconde fois dans la saison 1, épisode 7, « A Prayer for Mad Sweeney ». Après avoir fait une embardée dans le camion dans lequel elle et Sweeney se trouvaient, Laura s’est jetée par la fenêtre avant, et la pièce s’est envolée de sa poitrine. Sans elle, elle est morte. Bien que Sweeney ait pu récupérer la pièce pour lui-même, il s’est senti coupable de la mort initiale de Laura, car c’est lui qui conduisait la voiture en sens inverse pour le compte d’Odin. Il a rendu la pièce à Laura, la ramenant à la vie une fois de plus.

Contrairement à la dernière fois, Sweeney n’est pas en mesure de rendre la pièce à Laura. En fait, il n’y a pas de corps à qui la rendre. Alors que la tentative de Laura de ressusciter Sweeney semblait être un plan solide compte tenu des capacités de la pièce, elle s’est retournée contre eux dans cet épisode.

 

Basé sur le roman de Neil Gaiman du même nom, American Gods met en scène Ricky Whittle, Emily Browning, Pablo Schreiber, Crispin Glover, Bruce Langley, Yetide Badaki, Ian McShane, Kahyun Kim, Demore Barnes et Chris Obi. La série est diffusée le dimanche à 20 heures (heure de l’Est/PT) sur Starz.