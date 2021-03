American Gods: Neil Gaiman sur la finale frustrante de la saison

Cette semaine, le réseau Starz a présenté la finale de la troisième saison de «Dieux américains « , adaptation du célèbre roman de dark fantasy du même nom écrit par Neil Gaiman, l’un des plus acclamés du genre dark fantasy. Cet épisode présenterait sans aucun doute un scénario impossible à résoudre pour tous ceux qui ne connaissent pas le roman.

* SPOILERS DE FIN DE SAISON * La série présenterait une grosse surprise de la part de M. Mercredi (Ian McShane), puisque nous avons vu comment l’arbre des mondes a apparemment tué le personnage de Shadow Moon (Ricky Whittle) lors de sa consommation. * FIN DES SPOILERS * Bien qu’il s’agisse d’un scénario qui fait partie de l’histoire écrite par Gaiman, l’auteur a exprimé ses inquiétudes au cas où la production ne serait pas renouvelée.

« Si nous n’obtenons pas la saison quatre, nous nous sommes retrouvés dans l’endroit le plus frustrant, dérangeant et exaspérant où cela pourrait finir », a déclaré Gaiman lors d’un récent entretien avec Entertainment Weekly. Ce serait dans cette conférence que l’auteur a confirmé que, si elle était réalisée, la quatrième saison marquerait la fin du livre, de sorte qu’un cinquième pourrait emmener l’histoire dans des territoires inexplorés.

Depuis des années, Gaiman réfléchit à la possibilité d’écrire une suite à son roman. Bien qu’il n’ait même pas commencé avec les ébauches initiales, il souligne qu’il a déjà des idées qui ont été partagées avec les différents showrunners qui ont traversé la série, et que chacun d’eux a fait tout son possible pour aborder ces scénarios à la fin de l’histoire originale atteint la série.

Charles H. Eglee, producteur bien connu de séries comme « Dexter », « The Shield » ou « Dark Angel », a pris le poste de showrunner dans la troisième saison de « American Gods ». Gaiman a également révélé qu’il s’attend à ce qu’il reste dans cette position lorsque le renouvellement de la série arrivera.

«Je soupire profondément quand ils me disent que quelqu’un d’autre est parti, parce que cela signifie que je vais devoir recommencer depuis le début avec quelqu’un, et c’est littéralement la dernière chose que nous voulons», commenta Gaiman. La série avait commencé son développement avec Bryan plus complet en charge, démissionnant bien avant la sortie de la série.

Chaque nouvelle saison présente un problème lié à des problèmes d’horaire ou à des différences créatives dans la salle des écrivains. Bien que « American Gods » n’ait pas encore été officiellement renouvelé, si tel est le cas, des changements doivent être apportés à sa distribution, puisque l’acteur Orlando Jones il a démissionné après que de graves accusations aient été portées contre lui.