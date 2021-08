American Crime Story a dévoilé son nouveau teaser

Depuis son apparition en 2016, Histoire du crime américain est ici pour rester. Ce fut d’abord le cas de JO Simpson et le procès pour meurtre, puis ce fut au tour du meurtre de Gianni versace, et maintenant ce sera au tour de l’un des moments les plus emblématiques de la politique américaine moderne. Mise en accusation sera le titre du troisième volet du spectacle créé par alexandre scott Oui Larry Karaszewky, produit par Ryan Murphy.

La série arrivera début septembre. (American Crime Story FX)



Ce voyage FX partagé le deuxième taquin de Histoire du crime américain, quelques jours seulement après que le premier a été vu et que l’affiche officielle a été révélée. Dans ce nouveau look, il a été possible d’observer pour la première fois à quoi il ressemble Bonnet Feldstein dans le rôle de Monica lewinsky, le stagiaire avec qui Clinton eu une liaison. Bien que le premier aperçu ait montré sa garde-robe, son visage avait toujours été vu.

Le taquin concentré sur la première rencontre entre Monica lewinsky Oui Tripp mignon (un méconnaissable Sarah Paulson) où la stagiaire avoue qu’elle vient d’être embrassée par une personne. « Dis-moi tout », exige-t-il Tripp à la jeune femme qui finit par avouer que c’était Bill Clinton. « La robe bleue, ce serait malin si vous la gardiez en votre possession, non lavée », a suggéré le personnage de Paulson.

« Ma vie est finie », se lamente-t-il Lewinsky vers la fin de taquin de Histoire du crime américain. La série sera basée sur la publication de Jeffrey Tobin Une vaste conspiration : la véritable histoire du scandale sexuel qui a failli faire tomber un président. La fiction sera diffusée le 7 septembre avec Clive Owen Quoi Bill Clinton.

Qu’est-il arrivé à la saison American Crime Story sur l’ouragan Katrina?

Après le succès du premier volet de Histoire du crime américain, une production anthologique toujours basée sur des événements réels, l’un des projets qui a commencé à émerger devait être basé sur la catastrophe provoquée par l’ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans. Cependant, Mise en accusation il est resté chez lui et tout indique que ladite livraison ne verra jamais le jour.

« Le bien de Histoire du crime américain c’est qu’on ne le fait que si c’est bon. Et la raison pour laquelle Impeachment est sorti est parce que son grand scénariste, Sarah bourgeoise, a été surmonté », a-t-il déclaré Ryan Murphy, qui a également souligné que l’ouragan « était une histoire difficile à déchiffrer et très complexe ». Dans ce contexte, il a souligné qu’ils avaient « tourné la page ».