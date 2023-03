American Born Chinese, série Disney+ : date de sortie et distribution

La plateforme Disney+ vient d’annoncer la date de sortie officielle de »Américain né chinois », une nouvelle série d’action en direct basée sur le roman du même nom écrit par Gene Luen Yang. La bande-annonce intitulée » Worlds Collide » a confirmé que le spectacle sera présenté en première le 24 mai.

Créé par Kelvin Yu et dirigée par Destin Daniel Creton, « American Born Chinese » suit Jin Wang, un adolescent moyen qui jongle entre sa vie sociale au lycée et sa vie familiale. Lorsqu’elle rencontre un nouvel élève le premier jour de l’année scolaire, sa vie est bouleversée alors qu’elle s’implique sans le savoir dans une bataille de dieux mythologiques chinois. »

La série a l’acteur Ben Wang en tant que protagoniste, en plus d’avoir la participation des stars de »Everything Everywhere All at Once », michelle ouais et Ke Huy Quan, qui jouent respectivement Guanyin et Freddy Wong. Le reste de la distribution comprend Yeo Yann Yann dans le rôle de Christine Wang, Chin Han dans le rôle de Simon Wang, Daniel Wu dans le rôle de Sun Wukong, Jim Liu dans le rôle de Wei-Chen et Sydney Taylor dans le rôle d’Amelia.

La bande dessinée originale » American Born Chinese » a été écrite et illustrée par Gene Luen Yang et publiée par First Second Books en 2006. Le créateur est également producteur exécutif de la série Disney +, où il a déclaré qu’ils devaient mettre à jour l’histoire pour contexte moderne. « Le spectacle se déroule de nos jours, dans les années 2020 », a déclaré Yang.

« Le livre se déroule vaguement dans les années 1990 », a expliqué l’auteur. « Nous avons eu une conversation sur ce qui est pareil et ce qui est différent dans l’expérience asiatique-américaine. Je pense qu’être asiatique-américain, c’est toujours comme vivre entre deux mondes. J’ai toujours l’impression d’être pris entre deux ensembles différents d’attentes culturelles, parfois entre deux langues différentes et parfois même entre deux noms différents ».

Le créateur de la série, Kelvin Yu, a expliqué comment ils ont adapté tout ce qui a changé depuis la sortie du premier roman graphique. « Nous vivons dans un monde différent, quantitativement, en ce moment, et pourtant je dirais que la première phase de la diversité consiste à obtenir plus de couleurs à l’écran, plus de visages à l’écran », a-t-il ajouté.

« America Born Chinese » sera présenté en première sur Disney+ le 24 mai.