« American Beauty »: le scénariste est triste à propos de Kevin Spacey dans le film

En 1999, Sam Mendes allait lancer sa carrière de réalisateur avec «beauté américaine», Un film considéré à ce jour comme l’une des plus grandes productions filmées au XXe siècle, et qui est toujours considéré comme une référence obligatoire pour de nombreux cinéastes et travailleurs audiovisuels.

L’histoire de Lester Burnham Et son engouement pour le jeune ami de sa fille adolescente au lycée n’est que la pointe de l’iceberg dans un portrait austère et amer de la vie de banlieue américaine, dans lequel tout est régi par des apparences au peuple et un code moral strict plein de contradictions.

Le film mettrait en vedette l’une des performances les plus remarquables de la carrière de Kevin Spacey, qui serait accompagné de Annette Benning, Thora Birch, Wes Bentley et Mena Suvari, étant l’un des grands gagnants des Oscars avec cinq statuettes, dont une pour la performance de Spacey.

Bien que l’acteur connaisse une carrière remarquable dans le milieu, en 2017, il recevrait de fortes accusations de harcèlement sexuel de la part de membres de la production de « Château de cartes», En plus de quelques accusations sur des événements survenus dans les années 80, dans lesquels des mineurs étaient impliqués. Il serait déclaré innocent, mais après le scandale, il a disparu des yeux du public, revenant parfois avec des vidéos étranges et cryptiques.

Lors d’un entretien avec L’indépendant, le scénariste Alan Ball, également vainqueur du oscar pour son travail avec le film, il a partagé son opinion sur le film et la participation de Spacey dans celui-ci, considérant qu’ils ont ajouté un nouveau sens à l’intrigue et qu’il craint d’y laisser une marque à jamais.

«Je suis vraiment triste que ce qui s’est passé avec Kevin ait presque laissé une marque sur elle. D’autant que le personnage qu’il a joué est quelqu’un qui a des envies pour une jeune fille de 17 ans. Je me demande si ce film aurait pu être réalisé maintenant ».

En 2019, Bouleau de Thora déclarerais THR (et le grand public) que le film n’était pas seulement l’œuvre de Spacey, et que le travail de l’équipe de production et du reste de la distribution ne doit pas être méprisé après le scandale.

Tout semble indiquer que l’industrie chercherait un moyen d’essayer d’effacer Spacey de sa mémoire, l’exemple le plus notable étant l’élimination totale de sa participation à « Tout l’argent du monde« En 2017. De plus, ses accusations viendraient à la hauteur du mouvement »Moi aussi», Dans lequel un grand nombre de célébrités seraient éliminées de leur travail après diverses accusations à caractère sexuel.