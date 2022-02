American Airlines détournée après qu’un passager indiscipliné ait tenté d’entrer dans le cockpit

2021 a été une année assez terrible pour les passagers indisciplinés. À la fin de l’année, il y avait un record de 5 981 incidents signalés de passagers indisciplinés, 72 % de ces incidents étaient liés aux politiques de masque.

Mais 2022 a déjà mal commencé après qu’un vol d’American Airlines a été perturbé par un passager « indiscipliné ».

Un passager perturbateur a fait atterrir un vol American Airlines de LA à DC tôt à Kansas City.

Qu’est-ce qui pourrait obliger un aéronef à se dérouter d’un vol d’un océan à l’autre et à atterrir au milieu du pays? Une panne mécanique ? Temps inclément ?

Dans le cas du vol 1775, c’est un homme qui a décidé de semer le chaos sur le vol, mettant en danger le personnel et les autres passagers.

Peu de détails sont connus pour le moment, mais les déclarations de témoins oculaires disponibles suggèrent qu’une scène chaotique s’est déroulée à bord du vol 1775 d’American Airlines.

On ne sait pas ce qui a causé l’incident.

Le passager aurait tenté d’entrer dans le cockpit.

Ce qui a commencé par les cris du passager s’est finalement transformé en une tentative du passager de s’introduire dans le cockpit de l’avion.

Apparemment, un agent de bord a frappé le passager à la tête avec une cafetière et, comme le montre la vidéo limitée de l’incident disponible en ligne, plusieurs autres passagers se sont précipités pour maîtriser le passager.

Ce passager a forcé à lui seul un avion à atterrir tôt dans l’intérêt de la sécurité de tous à bord et a même nécessité l’intervention d’autres passagers pour maîtriser le passager indiscipliné.

Peu d’images et de vidéos de l’événement sont disponibles en ligne, mais la compagnie aérienne a publié une déclaration disant: « Le vol 1775 d’American Airlines avec un service de Los Angeles (LAX) à Washington, DC (DCA) a été détourné vers Kansas City (MCI) en raison d’un passager indiscipliné… Le vol a atterri en toute sécurité au MCI à 14 h 28, heure locale, et les forces de l’ordre ont été priées de rencontrer le vol à l’arrivée.

La compagnie aérienne a également commenté les actions de l’équipage lors de l’événement, en disant: «Nous sommes reconnaissants envers nos membres d’équipage, qui se consacrent constamment à la sécurité et aux soins de nos clients et qui ont géré les circonstances avec la plus grande compétence et professionnalisme. ”

Histoires liées de YourTango :

Le passager a été placé sous la garde du FBI.

L’incident sera désormais sous la juridiction du FBI et ils ont arrêté le passager à son atterrissage au Kansas.

« Le vol a été détourné à cause d’un passager indiscipliné qui a interféré avec l’équipage de conduite », indique le communiqué du FBI. « L’individu a été placé en garde à vue. Aucune autre information n’est disponible pour le moment. »

Dan O’Reilly est un écrivain qui couvre l’actualité, la politique et la justice sociale. Suivez-le sur Twitter.