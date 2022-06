American Airlines annonce qu’elle cessera de voler vers ces 4 aéroports en raison de la pénurie de pilotes

Une pénurie de pilotes a incité American Airlines à mettre fin à ses services à partir de septembre vers certains aéroports de l’Iowa, de New York et de l’Ohio, a annoncé la compagnie.

Les services, selon une déclaration de la société à NBC News mercredi, cesseront le 7 septembre à l’aéroport régional de Dubuque dans l’Iowa, à l’aéroport de Long Island MacArthur et à l’aéroport international d’Ithaca Tompkins, qui sont à New York et à l’Eugene F. Aéroport Kranz Toledo Express dans l’Ohio.

La «pénurie de pilotes régionaux affectant l’industrie du transport aérien» a été citée dans un communiqué d’American Airlines comme la raison de la «décision difficile» de couper les liens avec les quatre aéroports.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants des soins et du service que les membres de notre équipe ont fournis à nos clients à Dubuque, Islip, Ithaca et Toledo, et nous travaillons en étroite collaboration avec eux pendant cette période. Nous contacterons de manière proactive les clients qui doivent voyager après cette date pour proposer d’autres arrangements », selon le communiqué de la compagnie aérienne.

American Airlines vole actuellement deux fois par jour depuis les quatre aéroports concernés, a indiqué la compagnie.

Des manifestants lors d’une manifestation de l’Allied Pilots Association et du Transport Workers Union devant la Bourse de New York à New York, aux États-Unis, le 2 juin. L’APA, représentant les 14 000 pilotes d’American Airlines, et d’autres travailleurs de la compagnie aérienne ont organisé un piquet informel pour souligner la nécessité de réformes au sein de l’entreprise. Lucia Buricelli/Bloomberg/Getty Images

Dans une déclaration de l’autorité portuaire du comté de Toledo-Lucas au nom de l’aéroport de Tolède, l’agence a déclaré :

« Nous sommes extrêmement déçus d’apprendre la décision d’American Airlines d’annuler le service vers l’aéroport international O’Hare de Chicago (ORD) depuis l’aéroport Eugene F. Kranz Toledo Express (TOL) à partir du 7 septembre 2022. Veuillez noter que cette décision a été prise uniquement par la compagnie aérienne, principalement en raison d’une pénurie de pilotes régionaux. Malheureusement, nous comprenons qu’il s’agit d’une tendance continue actuelle dans l’industrie aéronautique. L’Autorité portuaire continue de rencontrer divers représentants des compagnies aériennes plusieurs fois par an dans le but d’augmenter notre service aérien hors de TOL.

Les représentants des trois autres aéroports concernés n’ont pas été contactés dans l’immédiat mercredi pour commenter.

Plus de 1 300 pilotes de Southwest Airlines se sont tenus sur une ligne de piquetage mardi à Dallas, exprimant leurs inquiétudes sur ce qu’ils qualifient de conditions de travail injustes et de rémunération inadéquate, selon le syndicat des pilotes.

« Les pilotes du sud-ouest sont en négociations contractuelles avec l’entreprise depuis plus de deux ans sans aucun mouvement significatif vers un nouveau contrat », a déclaré le syndicat dans un communiqué à NBC News, ajoutant que « le taux de fatigue des pilotes a atteint un niveau record ». .”

Les pilotes de toute l’industrie du transport aérien commercial ont attiré l’attention sur les pénuries chroniques de personnel qui ont obligé les transporteurs à retarder ou à annuler des vols.

Cet article est initialement paru sur Nouvelles de la BNC.