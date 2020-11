Amenez votre téléviseur en 2020 avec ce super accessoire Xiaomi: il en coûte 29 euros

Vous pouvez installer d’innombrables applications sur votre téléviseur et profiter d’une résolution Full HD.

Votre télé a besoin d’une rénovation et vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent? est Xiaomi Mi TV Stick est à moins de 30 € et vous ne devriez pas le manquer. C’est le plus bon marché et efficace d’avoir une télévision intelligente en quelques secondes.

Ajoutez au panier aujourd’hui et achetez le 23/11 pour obtenir ce prix

Pour moins de 30 € Un appareil arrivera chez vous que vous connectez à l’entrée HDMI de votre téléviseur et avec lequel un nouveau monde de possibilités s’ouvre. Tu vas avoir Android TV 9.0 à partir de laquelle vous pouvez installer toutes sortes d’applications adaptées à votre téléviseur. Grâce au processeur quad-core qui intègre ce petit appareil, vous pourrez reproduire Contenu 1080p sans problème. Leur 8 Go de mémoire ils seront plus que suffisants pour installer les applications. Merci à votre télécommande bluetooth avec commande vocale, vous aurez le pouvoir entre vos mains.

Si vous êtes un nouveau client, vous pouvez utiliser le coupon BF2020NEW et réduisez votre achat 4 €

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂