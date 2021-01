Amende historique pour Boeing: 2,5 milliards de dollars pour avoir menti sur les accidents mortels de Boeing 737 MAX

Les problèmes de Boeing ne sont pas terminés maintenant que le 737 MAX a volé à nouveau. La société américaine a été officiellement pénalement accusé de complot en vue de frauder les États-Unis. Le ministère de la Justice des États-Unis a infligé une amende de 2,5 milliards de dollars que Boeing a accepté de payer pour avoir menti à la Federal Aircraft Administration des États-Unis concernant les deux accidents mortels que son avion a subis en 2018 et 2019.





Le ministère de la Justice a annoncé les accusations et le montant total de l’amende, ainsi que la manière dont cet argent sera distribué. Les 2,5 milliards de dollars ils comprennent en premier lieu une sanction pénale de 243,6 millions. D’autre part, 1 770 millions seront alloués aux compagnies aériennes qui ont utilisé l’avion Boeing 737 MAX. Enfin, les 500 millions de dollars restants iront à un fonds pour venir en aide aux familles des personnes qui ont subi l’un des deux accidents mortels survenus en 2018 et 2019.

De quoi Boeing est-il accusé exactement? Mentir De mentir à la FFA américaine en donnant « des déclarations trompeuses, des demi-vérités et des omissions » de Boeing aux régulateurs. Avec cela, le procureur affirme que «la capacité du gouvernement à garantir la sécurité du public a été entravée».

Le ministère de la Justice évoque en grande partie ces tromperies omission majeure sur MACS, ce que Boeing a admis en justice. Deux de leurs pilotes de vol technique 737 MAX ont induit la FAA en erreur sur le fonctionnement du système MACS. Pour cette raison, la FAA ne disposait pas de toutes les informations sur le fonctionnement de ce système qui était essentiel dans les deux accidents, en plus du fait que cette information était également omise dans les manuels de l’avion et du pilote.

Des années tragiques pour Boeing

Le Boeing 737 MAX a commencé le développement en 2011 et en 2017, il avait été approuvé pour l’exploitation par la FAA. Approuvé, bien sûr, ne pas connaître les incohérences dans le système MACS. Un an plus tard, en octobre 2018, le premier accident mortel avec le Boeing 737 MAX s’est produit. En mars 2019, le deuxième s’est produit et cela a automatiquement entraîné la suspension des 737 MAX dans le monde jusqu’à ce que le problème soit détecté et résolu.

Près de deux ans plus tard, Boeing a réussi. Avec non pas une mais plusieurs erreurs trouvées après des vérifications et des analyses approfondies, le Boeing 737 MAX est à nouveau en sécurité à voler. Les les coûts économiques sont cependant toujours incroyablement élevés pour la compagnie américaine et les compagnies aériennes qui ont acheté l’avion à l’époque. La situation actuelle due à une pandémie qui a paralysé la moitié du monde n’aide pas non plus à la reprise.

