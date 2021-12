Aménagez votre extérieur avec un salon de jardin

Lorsque les journées ensoleillée réapparaissent peu à peu, il est désormais possible de profiter de son extérieur, qu’il s’agisse d’un jardin, d’une terrasse ou d’un balcon. De manière à profiter d’instants de détente des plus agréables, le salon de jardin est un indispensable. Idéal pour les repas en famille ou entre amis, ou simplement pour profiter du soleil, ce dernier s’adapte à tous les extérieurs et saura vous assurer un espace confortable, convivial et chaleureux.

Un espace détente idéal

Pour les appartements ou maisons disposant d’un espace extérieur, il est possible de créer un réel espace détente convivial dans lequel vous pourrez profiter des belles journées tout en vous adonnant à diverses activités : lecture, jeux, repas… Un choix très large s’offre alors à vous quant à l’aménagement de cet espace, en fonction de votre utilisation ainsi que de la surface dont vous disposez. Les sites spécialisés dans le mobilier extérieur tels que Alice’s Garden vous accompagnent dans votre démarche pour faire le bon choix concernant l’installation de votre salon de jardin.

Avant de vous lancer dans l’achat de mobiliers de jardin, il convient de déterminer le surface qu’il vous est possible d’aménager. En effet, un balcon et un jardin ne pourront pas accueillir le même type de mobilier puisque la superficie n’est pas la même. Sur un petit balcon ou terrasse, il conviendra de limiter la grosseur du mobilier en choisissant des meubles plus petits ou pliables afin d’optimiser l’espace disponible. Tandis que dans un jardin, disposant de plus de surface, vous pourrez davantage opter pour des fauteuils et tables imposants, prêts à accueillir de nombreux invités. Nous vous guidons ici pour un aménagement adapté à votre extérieur, de manière à créer un espace agréable et cosy.

Comment aménager votre extérieur avec un salon de jardin ?

Aménager un bel espace extérieur vous permet alors de pleinement profiter de ce dernier, dès que les beaux jours arrivent. Vous créez alors un environnement propice à la détente, dans lequel vous vous sentez bien et pourrez partager d’agréables moments. Toutefois, de manière à pouvoir agencer votre terrasse ou jardin de manière optimale, il convient de suivre quelques conseils.

Une fois que vous aurez déterminé l’espace que vous souhaitez aménager, vous pourrez alors partir en quête du mobilier de jardin adapté à votre extérieur. En règle générale, quelle que soit la surface en question, il convient d’opter pour des meubles qui assurent un confort indéniable. Le salon de jardin étant un environnement dans lequel vous passerez d’agréables moments accompagnés d’amis ou de votre famille à en perdre la notion du temps, il est essentiel de choisir du mobilier confortable tel que des fauteuils moelleux et transats adaptables. Pour vos siestes du week-end, vous pourrez également installer un beau hamac.

Lorsque vous choisissez votre mobilier de jardin, un autre critère est également à prendre en compte : la luminosité. En fonction de l’exposition au soleil, vous aurez parfois intérêt à privilégier un grand parasol qui saura vous protéger des chauds rayons d’été tout en vous proposant un espace digne d’un cocon confortable. Par ailleurs, il est conseillé de privilégier les meubles de couleurs clairs dans les espaces ne disposant pas d’une grande luminosité. Le rotin ou le bois sauront éclaircir votre extérieur, y compris si celui-ci n’est pas directement exposé au soleil.

Un choix varié pour votre mobilier de jardin

De manière à répondre aux différents besoins des consommateurs, les sites spécialisés dans le mobilier tels que Alice’s Garden vous proposent tout un catalogue de meubles de jardin. Vous trouverez alors différentes matières, dont notamment :

Le bois

La résine tressée

Le métal

Le textilene

Chaque matière propose des propres avantages en termes d’entretien, de longévité, de confort, d’esthétisme… Quel que soit le modèle choisi, vous serez assuré de profiter de produits de qualité qui sauront vous assurer un espace cosy et convivial, tout en proposant une certaine robustesse. Ces derniers sauront alors vous accompagner d’une année sur l’autre pour des moments inoubliables.

En fonction de votre extérieur, vous pourrez alors organiser votre recherche selon le nombre de places, de manière à pouvoir choisir un aménagement qui s’accordera parfaitement avec votre espace. Qu’il s’agisse d’un balcon ou d’un jardin, vous serez assuré de trouver l’agencement idéal.