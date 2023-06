Améliorer Master Sword, est-ce possible ? – Les Larmes de Zelda du Royaume

Weber Barbecue à charbon Master-Touch GBS E-5750 57 cm noir Weber

Depuis la création, il y a 70 ans, de son modèle emblématique en forme de boule avec un couvercle, Weber® n’a cessé de perfectionner ses barbecues et ses accessoires pour proposer à ses utilisateurs des escapades culinaires étonnantes et conviviales. Désormais avec lui, il est possible de griller et de fumer dans le même barbecue grâce à sa ventilation améliorée une multitude de recettes originales et goûteuses s’offrent à vous en cuisson directe ou indirecte. Le barbecue à charbon Master-Touch conjugue fonctionnalité et performance, il conserve les atouts du célèbre Master-Touch original à savoir une cuve et un couvercle en acier émaillé, deux poignées (une sur la cuve et une sur le couvercle) en nylon renforcé à la fibre de verre thermorésistantes et robustes, une grille foyère en acier et une grande surface de cuisson pour griller simultanément viandes et légumes. Le Master-Touch a été conçu avec de nombreuses options pour vous simplifier la vie. Vraiment suréquipé, il propose : Un thermomètre intégré au couvercle pour un contrôle précis de la température Un clapet d’aération en aluminium avec poignée ergonomique et thermorésistante Un porte-couvercle Tuck-Away pour retirer le couvercle facilement en le faisant glisser sur un guide et libérer les mains afin de manipuler aisément les plats et aliments Un système de nettoyage One-Touch en acier inoxydable avec un cendrier aluminium, haute capacité pour vider cendres et résidus sans effort Epoustouflant et ultra pratique, la liste des fonctions innovantes du barbecue à charbon Master-Touch GBS E-5750 ne s’arrête pas là et il offre pour des préparations culinaires réussies : Une grille de cuisson Gourmet BBQ System articulée pour ajouter du charbon pendant la cuisson et compatible avec tous les accessoires BBQ System interchangeables. Elle permet de varier les plats cuisinés, en installant une plancha, une pierre à pizza, un wok, un fumoir, un gaufrier après retrait du centre amovible de la grille Un système de ventilation avec position fumage cette position, sur l’anneau du cendrier, réduit la température par un réglage de l’aération de la cuve pour réaliser du fumage et des cuissons basses températures Deux nouvelles roues Premium de qualité supérieure et améliorée pour un style toujours plus chic et un confort de cuisson augmenté. En plastique moulé de 20 cm, elles résistent à toutes les conditions climatiques et assurent un déplacement commode Un support pour thermomètre IGrill utile pour fixer le thermomètre connecté à l’application Weber® ( vendu séparément) et réussir à coup sûr les plats grillés et fumés Deux paniers à charbon Char-Baskets pour répartir les briquettes ou le charbon facilement, sans se brûler sur la grille foyère et réaliser la cuisson indirecte d’un rôti ou d’un poulet