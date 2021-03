AMD Ryzen Pro 5000 défie Intel dans les ordinateurs portables professionnels et les tests dans le monde réel

AMD affirme que ses nouveaux processeurs Ryzen Pro 5000 résisteront aux meilleures puces d’ordinateur portable d’Intel dans les applications quotidiennes que les clients utilisent réellement.

Les trois puces, le Ryzen 7 Pro 5850U, le Ryzen 5 Pro 5650U et le Ryzen 3 Pro 5450U, offriront davantage de fonctionnalités de sécurité et de gestion axées sur l’entreprise, nécessaires pour les grandes flottes d’ordinateurs portables commerciaux, tels que AMD PRO, Shadow Stack, Secured Core PC et FIPS 140-3. Pour les petites entreprises qui n’ont pas besoin des fonctionnalités de gestion et de sécurité d’entreprise, AMD proposera ses puces grand public Ryzen 5000 U-class.

Les ordinateurs portables d’entreprise, autrefois presque verrouillés pour Intel, commencent à montrer du rouge AMD à l’intérieur. En 2018, la société a déclaré que vous pouviez trouver 21 ordinateurs portables commerciaux avec Ryzen à l’intérieur. En 2020, ce nombre est passé à 47. Les derniers modèles Ryzen Pro 5000 seront présentés dans 63 modèles.

AMD AMD offrira aux utilisateurs professionnels trois nouvelles puces pour ordinateurs portables Ryzen Pro avec des fonctionnalités d’entreprise et remplira les petits ordinateurs portables de bureau avec ses puces grand public.

Le grand changement pour la série Ryzen Pro 5000 est l’adoption des cœurs stellaires Zen 3 d’AMD, qui offraient une efficacité améliorée. Alors que les ordinateurs de bureau Ryzen 5000 ont facilement expédié les puces de bureau Intel de 10e génération, pour la plupart obsolètes, Intel a été beaucoup plus redoutable dans les ordinateurs portables avec ses puces Tiger Lake de 11e génération.

Les puces pour ordinateurs portables Ryzen Pro 5000 et Ryzen 5000 devraient le rendre beaucoup plus intéressant. L’un des avantages qu’Intel a vanté est la performance des applications «dans le monde réel». Bien qu’il soit impressionnant de voir Ryzen utiliser les processeurs Intel dans la modélisation 3D et d’autres tâches intensives nécessitant plus de cœurs de processeur, l’utilisateur moyen d’un ordinateur portable se soucie beaucoup plus des performances de Microsoft Office et d’autres applications grand public. Les clients professionnels se soucient probablement encore plus de cela – et AMD a déclaré que c’était aussi rapide ou plus rapide là-bas.

Par exemple, AMD a déclaré dans le test d’application PCMark 10 d’UL, qui utilise Microsoft Office pour mesurer les performances dans les tâches de productivité, un Ryzen 7 Pro 5850U surpassera de 7% un Core i7-1185G7. Dans la section du PCMark 10 qui utilise des applications bureautiques open-source, Ryzen mène d’environ 23%.

AMD

AMD a également déclaré qu’il menait dans Passmark 10 et Geekbench 5 avec une marge de 25%. Dans une suite de tests combinant les résultats d’une série de benchmarks de productivité, notamment PCMark, WebXPRT, SYSMark 2018 et SYSMark 25, les Ryzen Pro 5 et Ryzen Pro 7 ont affiché des leads de 6% et 10%, respectivement, sur le Core i7 d’Intel- 1185G7 (Tiger Lake de 11e génération).

AMD

La durée de vie de la batterie est bonne aussi

AMD a également une réponse pour les performances de la batterie. En utilisant le MobileMark 2018 standard de l’industrie, la société a revendiqué une autonomie de batterie élevée, en particulier par rapport à la puce mobile Ryzen d’origine. Un ordinateur portable Ryzen 7 Pro 3700U, par exemple, fonctionnait à 7,2 heures, tandis qu’un avec le Ryzen 7 Pro 4750U affichait 16 heures, et un avec le Ryzen 7 Pro 5850U offrait un peu plus à 17,5 heures.

AMD a déclaré que vous verrez initialement les nouveaux processeurs dans les HP Elitebook 845G8, HP Probook Aero 635 G2 et HP Probook x360 435, ainsi que les ThinkPad T14S, ThinkBook 16P et ThinkBook 14S de Lenovo.

AMD

Ce que dit la puce Pro sur les puces grand public

Bien qu’AMD ait déjà annoncé ses puces Ryzen 5000 de classe U, nous n’avons pas encore vu d’ordinateurs portables être livrés avec eux. Étant donné que les puces Ryzen Pro 5000 semblent identiques en termes de vitesse de cœur et d’horloge aux puces grand public, nous devrions nous attendre à ce que les puces Ryzen 5000 de classe U offrent des performances similaires. Cela les remettra probablement en conflit avec les excellentes puces Tiger Lake d’Intel de 11e génération dans les applications que la plupart des gens utilisent sur les ordinateurs portables minces et légers.

