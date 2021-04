AMD Ryzen 5800U Review: Le meilleur processeur pour ordinateur portable d’AMD prend la meilleure puce d’Intel de 11e génération

Tout le monde peut voir que les processeurs AMD Ryzen 5000 bénéficient d’une course dynastique de grandeur. Dans notre examen des puces de bureau Ryzen 5000, ils ont effacé les processeurs Intel Core de bureau en les transformant du jour au lendemain en puces de bonne valeur. On pourrait dire la même chose des puces de classe H Ryzen 5000 d’AMD dans les ordinateurs portables de jeu plus grands, qui surclassaient également les processeurs Intel équivalents.

La dernière victoire qu’AMD essaie de remporter ne sera pas si facile. Contrairement aux ordinateurs de bureau Intel et aux ordinateurs portables de jeu plus volumineux, qui sont alimentés par des puces 14 nm plus anciennes et plus lentes, la catégorie des ordinateurs portables fins et légers de moins de trois livres comprend en fait les processeurs les plus avancés d’Intel: son Tiger Lake de 11e génération. Construit sur son processus FinFET 10 nm utilisant ses cœurs les plus récents et ses meilleurs graphiques intégrés, les processeurs Intel Tiger Lake ne seront pas les pushovers que sont ses frères et sœurs 14 nm. Mais lorsque vous êtes sur une lancée comme Ryzen 5000, il est difficile de voir AMD manquer. Alors asseyez-vous pour voir si Ryzen peut en faire trois de suite.

