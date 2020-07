AMD regarde l’avenir avec optimisme, et les chiffres le soutiennent, mais il est encore loin d’Intel sur le marché mondial des processeurs x86.

Lisa Su, PDG d’AMD, a des raisons d’allaiter. La société de Santa Clara a annoncé hier qu’au cours du deuxième trimestre de cette année, elle avait obtenu des avantages basés sur 157 millions de dollars, un chiffre bien supérieur aux 35 millions de dollars qu’il a obtenus à la même période de 2019. Cette croissance est en phase avec l’impact positif de la pandémie de coronavirus sur le marché mondial des PC, ce qui nous a confirmé il y a quelques semaines à peine dans les moindres détails Emmanuel Fromont, président d’Acer EMEA.

L’incertitude qui plane sur l’économie mondiale signifie que la chose la plus prudente à faire est de prendre toute prévision économique avec beaucoup de prudence, mais nous avons de bonnes raisons de penser qu’AMD se portera bien pendant le reste de 2020. Cette société a assuré lors d’une conférence d’investisseurs qui s’est tenue début mai dernier que votre entreprise de puces semi-personnalisées Il grandira en 2020, une déclaration qui indique clairement le prochain lancement de la Xbox Series X et de la PlayStation 5 (le cerveau des deux consoles est une puce AMD).

Mais ce n’est pas tout. Il y a quelques semaines à peine, Lisa Su, qui a été médiatisée ces derniers temps, a assuré que les premiers microprocesseurs Ryzen de quatrième génération avec microarchitecture Zen 3 ils arriveront dans les magasins avant la fin de cette année, une décision qui devrait inciter au renouvellement d’une partie du marché des PC. Pendant ce temps, Intel maintient un profil beaucoup plus bas qui a été aiguisé par les déclarations faites la semaine dernière par Bob Swan, PDG de cette société, révélant qu’ils rencontrent des problèmes avec le développement de leur prochaine photolithographie. Selon cette directive, les premiers processeurs Intel dotés de la technologie d’intégration 7nm n’arriveront qu’en 2022, une mauvaise nouvelle qui rendra probablement les puces qu’Intel lancera en 2021 moins compétitives.

Malgré tout, Intel continue de dominer le marché mondial des processeurs x86.

Tout ce que nous avons vu jusqu’à présent semble indiquer qu’AMD soumet Intel, et il est possible que d’une certaine manière il le soit. Cependant, la part de marché d’Intel sur le marché mondial des processeurs x86 est nettement supérieure à celle d’AMD. Le graphique que vous pouvez voir en dessous de ces lignes a été préparé par le bureau d’études Statista, et il est très intéressant car il reflète très clairement comment la part des deux entreprises a évolué sur le marché des microprocesseurs x86 de 2012 à aujourd’hui. Comme vous pouvez le voir actuellement, Intel détient une part de marché de 64,9%, tandis que celle d’AMD est réduite à 35,1%:

Au-delà de ces chiffres, AMD a des raisons d’envisager l’avenir avec optimisme. Et il les a parce que, quelle que soit la part de marché actuelle des deux entreprises, depuis mi-2019 la tendance reflète la croissance très prononcée de la part de marché de cette entreprise. Et, dans le même temps, une baisse tout aussi forte de la part d’Intel. Si cette tendance se maintient à moyen terme, on pourrait voir comment AMD parvient à briser pour la première fois l’hégémonie qu’Intel a préservée depuis la naissance du marché des microprocesseurs x86.

Le rapport Statista que nous avons consulté ne reflète pas cela, mais nous savons qu’Intel est toujours très forte sur le marché professionnel, ce qui nous invite à penser qu’AMD se développe beaucoup sur le marché grand public. Et il est raisonnable qu’il en soit ainsi car il ne fait aucun doute que ces dernières années, cette société nous a donné plus de joie qu’Intel. Il est clair que les utilisateurs sont intéressés par les deux entreprises sont fortes pour qu’ils rivalisent avec les garanties. Ce n’est qu’ainsi que les deux pourront mettre sur le marché des microprocesseurs attrayants qui ajoutent vraiment de la valeur par rapport à leurs prédécesseurs. Ce marché nous promet des émotions fortes à la fois dans ce qui reste de cette année et en 2021, nous en tiendrons ainsi compte et vous tiendrons informés rapidement.