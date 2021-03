AMD Radeon RX 6700 XT sortira le 18 mars pour concurrencer le RTX 3070

Pendant ce temps a AMD la rumeur des dernières semaines confirmée officiellement: AMD Radeon RX 6700 XT Apparaît sur 18 mars 2021 et serait la quatrième carte graphique de jeu basée sur l’architecture RDNA-2 GeForce RTX 3070 de Nvidia et RTX 3060 Ti faire beaucoup de concurrence.

Le RRP est inclus 479 €, tandis que le prix de l’euro ne sera pas annoncé avant la sortie. Nous supposons cependant que ce sera assez similaire.

AMD Radeon RX 6700 XT: Disponibilité et données techniques pour

En plus d’un Édition Fondateurs d’AMD, le RX 6700 XT également dans divers designs personnalisés de fabricants tels que MSI, Asus ou Gigabyte arrivent sur le marché. Selon AMD, la situation de livraison au lancement devrait être nettement meilleure qu’avec les cartes précédentes de la génération actuelle, mais il est même impossible de se rapprocher de la demande actuelle. Mais comme, contrairement à la GeForce RTX 3060, il y aura également un design de référence du RX 6700 XT qui est disponible dans la boutique officielle AMD, les prix devraient au moins être basés sur le RRP.

Sur le plan technique, on sait jusqu’à présent que le AMD Radeon RX 6700 XT aura 40 unités de calcul, jusqu’à 2,424 MHz de vitesse d’horloge GPU et 12 Gioctets de mémoire GDDR6. La consommation électrique de la carte graphique est de 230 watts. Bien que la conception du modèle de référence soit très similaire à celle de ses grands frères, le RX 6700 XT n’a que deux et non trois ventilateurs axiaux. Vous pouvez retrouver toutes les spécifications techniques du RX 6700 XT annoncées par AMD sur le site officiel.

Modèle Radeon Radeon RX 6700 XT interface PCI-Express 4.0 × 16 Libérer 18 mars 2021 Capacité de stockage (Mio) 12 288 RRP pour la sortie 479 € Boost horloge (MHz) 2 424 Type de stockage GDDR6 Connexion mémoire (bit) 192 Cache infini (Mio) 96 Bande passante mémoire max. Jusqu’à 384 Go / s Horloge mémoire (MHz) 8 000 Unités de calcul (UC) 40 Consommation d’énergie 230 watts (TBP)