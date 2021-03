AMD Radeon RX 6700 XT: des jeux 1440p au plus haut niveau de détail et à un prix plus abordable pour séduire les joueurs

La famille AMD Radeon RX 6000 a un nouveau membre: c’est la AMD Radeon RX 6700 XT, une carte graphique qui permet d’accéder aux avantages de l’architecture RDNA 2 et de les rapprocher grâce au fait qu’il s’agit du modèle le plus abordable de la famille.

Ainsi, alors que ses sœurs aînées se concentraient sur l’activation du jeu en 4K – en particulier le bestial RX 6900 XT – AMD réduit un peu la demande et dirige ces graphiques vers les joueurs qui veulent jouer à 1440p et avec le plus haut niveau de détail.

Fiche technique

La nouvelle Radeon RX 6700 XT est un cran en dessous du reste de cette famille, mais a encore des spécifications remarquables.

Il dispose de 40 unités de calcul pouvant fonctionner à 2,4 GHz et ils ont également 12 Go de mémoire GDDR6, un fait qui est encore très frappant et que même être en dessous des 16 Go disponibles dans ses sœurs aînées est remarquable.

Dans la conception de référence AMD, les ventilateurs Dual Axial sont à nouveau disponibles, ce qui, selon AMD, permet de réduire le bruit perçu généré par les graphiques à 50%. Ils sont en fait capables de fonctionner en mode « Zero RPM ». comme ses sœurs quand il y a une faible activité dans nos équipements, en partie grâce au système de dissipation passive basé sur un caloduc et de petites « ailettes » qui atténuent la chaleur dissipée par les composants du graphique.

AMD Radeon RX 6700 XT AMD Radeon RX 6800 AMD Radeon RX 6800 XT Processeurs de flux 2 560 3 840 4 608 UC 40 60 72 ROP 64 96 128 Fréquence native 2 424 MHz 1 815 MHz 2 015 MHz Fréquence maximale N / A 2 105 MHz 2 250 MHz Débit (FP32) 12.4 TFLOPS 13,9 TFLOPS 18,6 TFLOPS Fréquence mémoire N / A 16 Gbit / s 16 Gbit / s Largeur du bus mémoire 192 bits 256 bits 256 bits Mémoire VRAM 12 Go de GDDR6 16 Go de GDDR6 16 Go de GDDR6 Cache 96 Mo 128 Mo 128 Mo Consommation 230 W 250 W 300 W Processus photolithographique 7 nm 7 nm 7 nm Nombre de transistors N / A 26,8 milliards 26,8 milliards Architecture RDNA2 RDNA2 RDNA2 GPU Navi 22 Navi 21 Navi 21 Date de sortie 18/03/2021 18/11/2020 18/11/2020 Prix ​​de lancement 479 € 579 € 649 dollars

Ces graphiques offrent également de bonnes options de connectivité: ils utilisent une connexion PCIe 4.0 et sont alimentés par une combinaison de deux connecteurs à 8 et 6 broches. À l’arrière On retrouve des connecteurs DisplayPort 1.4 et également HDMI 2.1, ce qui permet aux équipes disposant de ces graphiques de bénéficier d’une connexion aux téléviseurs et futurs moniteurs prenant en charge cette spécification.

Jouer à 1440p et à des taux de rafraîchissement élevés est parfaitement logique

Les nouveaux graphismes AMD sont intéressants en raison de cette orientation un peu moins ambitieuse: l’équilibre entre prix et performances est ajusté et permet aux joueurs d’avoir une solution spécialement conçu pour jouer à des résolutions de 1440p (2K, soit 2560 x 1440 pixels) au plus haut niveau de détail sans perte de fluidité.

En fait, les responsables de l’entreprise ont expliqué comment l’industrie voit comment de plus en plus d’utilisateurs ils achètent des moniteurs qui ne sont plus 1080p, mais 1440p. De plus, une grande partie d’entre eux sont des panneaux prenant en charge des fréquences de rafraîchissement supérieures à 100 Hz.

C’est une stratégie intéressante: l’exigence de résolution 4K rend impossible que les graphiques actuels puissent prendre en charge des taux de FPS élevés avec le niveau de détail maximal: seuls les graphiques les plus puissants peuvent y parvenir, et précisément cette solution s’adresse aux utilisateurs qui ne le font pas. ils ont besoin de jouer en 4K et de quoi ont en jeu 1440p avec d’excellents taux de FPS leur objectif.

Les performances attendues sur ce graphique doivent encore être déterminées par des tests indépendants. Les données préliminaires d’AMD étaient certainement discutables dans sa première comparaison car Ils l’ont opposé à l’ancienne GTX 1070 Ti et au RTX 2080 Super 8 Go.

Les performances de la Radeon RX 6700 XT ont surpassé ces modèles dans les tests menés par AMD, mais selon AMD ils ont également surpassé des graphiques beaucoup plus appropriés pour la comparaison comme le RTX 3060 Ti ou même le RTX 3070 dans divers jeux, au moins en résolution 1440p.

Prix ​​et disponibilité de la Radeon RX 6000 XT

La nouvelle AMD Radeon RX 6700 XT sera disponible à partir du 18 mars pour un prix suggéré de 479 €.

Dans AMD, ils ont indiqué qu’il y aura tellement de cartes avec le Conception de référence propre à AMD ainsi que de divers fabricants qui proposeront leurs variantes.

Nous verrons si AMD peut faire face à la forte demande qui existe pour cette carte et ses sœurs aînées, même si Il semble clair qu’à priori il sera difficile d’obtenir l’un de ces graphiques à court terme, comme c’est également le cas avec les rivaux de NVIDIA.