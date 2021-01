AMD prévoit de frapper encore plus fort sur les ordinateurs portables: son nouveau Ryzen Mobile 5000 avec microarchitecture Zen 3

AMD a commencé en 2021 comme il a terminé 2020: fort. Lors de sa présentation au CES virtuel qui se tient cette semaine, Lisa Su, la directrice générale de cette société, a annoncé certains des lancements en cours de préparation à court terme, et parmi eux, le coming-out imminent de leurs nouveaux microprocesseurs pour ordinateurs portables: les Ryzen Mobile 5000 avec microarchitecture Zen 3.

Ces puces sont construites sur la même technologie que celle utilisée par les processeurs de bureau Ryzen 5000, et c’est une excellente nouvelle si l’on considère à quel point ces processeurs nous ont montré de bonnes performances sur notre référence. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un mouvement très cohérent et prévisible, car il permettra à AMD rivaliser plus fort sur un marché, celui des ordinateurs portables, sur lequel Intel a traditionnellement dominé.

AMD Ryzen Mobile 5000: Zen 3 et 7 nm pour rendre la tâche difficile pour Intel dans les ordinateurs portables

Comme les processeurs de bureau Ryzen 5000, le nouveau Ryzen Mobile 5000 s’appuie sur la microarchitecture Zen 3 et est fabriqué à l’aide de la photolithographie 7 nm. Lisa Su a confirmé lors de sa présentation que ces puces ont été conçues depuis le début maximiser les performances par watt, ils aspirent donc à être une solution très robuste pour les ordinateurs portables ultra-fins de nouvelle génération, où il est impératif de ne pas sacrifier le moindre morceau sur les performances. Cette promesse semble raisonnable si l’on garde à l’esprit les bons sentiments que le Ryzen 5000 pour PC de bureau nous a causés.

L’un des processeurs que Lisa Su a montré lors de l’événement AMD à ce CES virtuel est le Ryzen 7 5800U, et, comme vous pouvez le voir dans la diapositive suivante, il l’a opposé au Core i7-1186G7 d’Intel, qui est son concurrent naturel. Nous savons tous que les tests de performances proposés par les fabricants doivent être pris avec beaucoup de prudence, mais si les chiffres dont AMD se vante sont confirmés, il ne fait aucun doute qu’ils ont entre les mains un produit très compétitif. Ce processeur a 8 cœurs, traite 16 threads d’exécution (fils) et peut fonctionner à une fréquence d’horloge maximale de 4,4 GHz.

Les chiffres d’autonomie associés au processeur Ryzen 7 5800U dont parle AMD semblent vraiment bons: 17,5 heures dans un scénario d’utilisation mixte et rien de moins que 21 heures de lecture vidéo. Encore une fois, la chose la plus prudente est que nous prenons ces chiffres avec prudence jusqu’à ce que nous ayons l’occasion d’analyser en profondeur l’un des premiers ordinateurs portables qui montera ces processeurs, mais si ces données sont confirmées, la bataille pour l’autonomie entre Intel et AMD s’intensifiera tellement. ou plus que la concurrence pour offrir les meilleures performances.

En plus du processeur que nous avons examiné jusqu’à présent, Lisa Su a présenté deux autres modèles encore plus ambitieux: le Ryzen 9 5900HX et le Ryzen 9 5980HX. Le premier a 8 cœurs, traite 16 threads, un cache combiné de deuxième et troisième niveau de 20 Mo et un TDP de 45 watts. Il peut fonctionner à une fréquence d’horloge maximale de 4,6 GHz. D’autre part, le Ryzen 9 5980HX a 8 cœurs, traite 16 threads et a le même sous-système de cache et TDP que le 5900HX. La différence entre ces deux CPU réside dans la fréquence maximale à laquelle ils sont capables de fonctionner car ce dernier atteint 4,8 GHz, un chiffre très respectable si l’on garde à l’esprit qu’il s’agit d’une puce pour ordinateurs portables.

Ils sont au coin de la rue: les premières équipes arriveront en février

Les premiers ordinateurs portables équipés des nouveaux microprocesseurs Ryzen Mobile 5000 d’AMD arriveront dans les magasins pendant février prochain. AMD a confirmé qu’en 2021, ils espèrent mettre sur le marché un total de 150 ordinateurs portables équipés de ces puces, un chiffre bien supérieur aux 100 ordinateurs équipés du processeur Ryzen Mobile 4000 actuellement disponibles et, surtout, aux 70 ordinateurs portables actuellement disponibles. jour, ils parient sur un processeur Ryzen Mobile 3000.

L’architecture RDNA 2 viendra également sur les ordinateurs portables

Peu de temps avant la fin de sa conférence, Lisa Su a révélé un autre geste qu’AMD entreprendra à court terme: ses processeurs graphiques Radeon RX 6000 ils atteindront également les ordinateurs portables. Tout comme Zen 3, l’architecture RDNA 2 s’est avérée très performante sur notre benchmark, son arrivée sur les portables est donc sans aucun doute une bonne nouvelle pour les utilisateurs.

Lisa Su a dévoilé une autre initiative qu’AMD entreprendra à court terme: ses processeurs graphiques Radeon RX 6000 arrivent également sur les ordinateurs portables

Il semble qu’AMD va enfin pouvoir rivaliser face à face avec NVIDIA sur ce segment de marché, mais pour être sûr et vérifier comment le nouvel AMD fonctionne si bien comme ce que NVIDIA va probablement lancer, nous devrons attendre que les premiers ordinateurs portables tombent entre nos mains. Nous pouvons être sûrs que 2021 nous apportera des émotions fortes.