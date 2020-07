AMD : pas de retard sur la livraison des puces PS5 et Xbox Series X

AMD affirme que ses puces PS5 et Xbox Series X, ses processeurs Zen 3 et ses GPU RDNA 2 seront livrés à temps

Le PDG d’AMD, Lisa Su, a déclaré lors de l’annonce des résultats du deuxième trimestre de la société que les nombreux lancements de produits prévus sont toujours prévus pour 2020. Cela inclut ses processeurs 7nm basés sur l’architecture Zen 3, et ses cartes graphiques RDNA 2 (ou “Big Navi”). Su a également indiqué qu’AMD avait commencé la production et la livraison de puces pour consoles de nouvelle génération, notamment pour la PS5 et la Xbox Series X. Les deux consoles devraient être commercialisées à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Intel VS AMD, avantage AMD

C’est une bonne nouvelle pour les personnes qui espèrent mettre à niveau leur PC avec les prochains composants d’AMD, ou pour ceux qui souhaitent acheter une nouvelle console plus tard dans l’année. Mais c’est regrettable pour Intel, qui a récemment subi quelques revers importants sur sa feuille de route. Intel a annoncé qu’elle reportait à 2022 ses débuts déjà retardés en matière de processus 7nm pour ses processeurs. De plus, le responsable du matériel d’Intel, le Dr Venkata “Murthy” Renduchintala, quittera également la société en août.

En 2019 je disais à un ami que AMD devenait de plus en plus efficace face à Intel. Il a rigolé et m’a répondu “Tu n’y connais rien, Intel c’est Intel c’est pas demain que AMD fera mieux….” Résultat ? 120% de hausse… Jamais trop écouter les gens….@moiselevi pic.twitter.com/TAWTFBXwps — ABOURAYAN Officiel 🕋 (@AbourayanBE) July 29, 2020

Su a partagé qu’une partie du succès d’AMD au cours du dernier trimestre est venue de ses processeurs mobiles Ryzen 4000, qui alimentent un nombre croissant de très bons ordinateurs portables qui, pour la plupart, offrent beaucoup de puissance et une solide autonomie pour . En fait, Su a déclaré que les revenus de ces processeurs ont augmenté “plus vite que n’importe quel processeur mobile dans notre histoire”, et qu’ils semblent donc faire impression auprès des personnes qui achètent des ordinateurs portables – ceux qui sont faits pour les jeux ou autres.