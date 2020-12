AMD Mobile Ryzen 5000: les rumeurs disent que Zen 2 et Zen 3 seront mélangés

Si la dernière récolte de rumeurs a un fondement, la famille de processeurs mobiles Ryzen 5000 très attendue d’AMD pourrait mélanger des puces d’architectures anciennes et nouvelles, rendant encore plus déroutant l’achat d’un ordinateur portable basé sur Ryzen.

Selon une collection de fuites et de rapports, la série mobile d’APU Ryzen 5000U (processeurs avec cœurs graphiques intégrés à l’intérieur) devrait inclure à la fois les cœurs «Lucienne» et «Cezanne». Les puces Lucienne seraient conçues autour de l’ancienne architecture Zen 2 d’AMD et Cézanne autour de l’architecture Zen 3 plus puissante.

AMD a refusé de commenter ce qu’il appelait des rumeurs et des spéculations. Néanmoins, les possibilités ajoutent un certain intérêt à ce qui devrait être une série d’annonces chargées d’AMD lors du prochain CES virtuel en janvier. Toutes les rumeurs que nous avons entendues sont détaillées ci-dessous, des noms de produits aux benchmarks clandestins (et éventuellement falsifiés).

Quand AMD pourrait-il annoncer le Ryzen 5000 mobile?

Le CES a déjà confirmé que la directrice générale d’AMD, Lisa Su, prononcera un discours liminaire à 8h00, heure du Pacifique, le 12 janvier, environ un an après qu’AMD a publié la famille mobile Ryzen 4000 lors du même événement. Une annonce de la famille mobile Ryzen 5000 de nouvelle génération semble plus que probable. Les puces Ryzen 5000 H-series seraient disponibles, ainsi que les puces Ryzen 5000 U-series de faible puissance.

Le mobile Ryzen 4000 d’AMD a écrasé les processeurs Intel Core, et la version de bureau du Ryzen 5000 est apparue aussi forte ou plus forte que ses rivaux Intel. Les attentes pour les processeurs mobiles Ryzen 5000 sont donc très élevées, ce qui rend d’autant plus intrigante la perspective de mélanger des architectures anciennes et nouvelles.

Quels processeurs seront dans la famille mobile Ryzen 5000?

Sur la base de fuites et d’autres rapports, il y a six puces Ryzen 5xxxU et quatre puces Ryzen 5000 série H à venir, contre cinq puces Ryzen 4000 série U de l’année dernière et seulement deux puces série H.

Les sources de ces rumeurs incluent une référence pour Cendres de la singularité, via WCCFtech; spécifications publié sur Twitter, et une série de configurations de détaillants publiées par leaker momomo_us, à nouveau sur Twitter et compilé par VideoCardz.

Ryzen 7 5800U (Zen 3): 8 noyaux / 16 fils; Base de 1,8 GHz / augmentation de 4,40 GHz; 8 UC

8 noyaux / 16 fils; Base de 1,8 GHz / augmentation de 4,40 GHz; 8 UC Ryzen 7 5700U (Zen 2): 8 noyaux / 16 fils; Base de 1,8 GHz / augmentation de 4,3 GHz; 8 UC

8 noyaux / 16 fils; Base de 1,8 GHz / augmentation de 4,3 GHz; 8 UC Ryzen 5 5600U (Zen 3) : 6 noyaux / 12 fils; Base de 2,3 GHz / augmentation de 4,3 GHz; 7 UC

: 6 noyaux / 12 fils; Base de 2,3 GHz / augmentation de 4,3 GHz; 7 UC Ryzen 5 5500U (Zen 2): 6 noyaux / 12 fils; 2,1 GHz de base / 4,0 GHz d’augmentation; 7 UC

6 noyaux / 12 fils; 2,1 GHz de base / 4,0 GHz d’augmentation; 7 UC Ryzen 3 5400U (Zen 3): 4 noyaux / 8 fils; Base de 2,6 GHz / boost de 4,0 GHz; 6 UC

4 noyaux / 8 fils; Base de 2,6 GHz / boost de 4,0 GHz; 6 UC Ryzen 3 5200U (Zen 2): 4 noyaux / 8 fils; Base de 2,6 GHz / augmentation de 3,85 GHz; 6 UC

Les ordinateurs portables de jeu les plus puissants seront, bien sûr, basés sur les pièces de la série H, avec des enveloppes de puissance de 35W à 45W. La série mobile Ryzen 4000 d’AMD ne proposait que deux séries H. Si les rumeurs du Ryzen 5000 sont exactes, AMD proposera deux pièces de la série H ainsi que des options -HS et -HX plus puissantes. Ils feront tous partie de la famille Cezanne / Zen 3.

Ryzen 9 5900HX: 8 noyaux / 16 fils; Base de 3,3 GHz / boost de 4,6 GHz; 8 UC

8 noyaux / 16 fils; Base de 3,3 GHz / boost de 4,6 GHz; 8 UC Ryzen 9 5900HS: 8 noyaux / 16 fils; Base de 3,1 GHz / augmentation de 4,5 GHz; 8 UC

8 noyaux / 16 fils; Base de 3,1 GHz / augmentation de 4,5 GHz; 8 UC Ryzen 7 5800H: 8 noyaux / 16 fils; Boost de base de 3,2 GHz / ??? GHz; 8 UC

8 noyaux / 16 fils; Boost de base de 3,2 GHz / ??? GHz; 8 UC Ryzen 5 5600H: 6 noyaux / 12 fils; Base de 3,0 GHz / boost de 4,1 GHz; ?? UC

Quelle est la vitesse des puces mobiles Ryzen 5000?

Les résultats de Geekbench (voir les liens qui suivent) ajoutent à la preuve circonstancielle que ces puces existent, avec des entrées pour un PC Lenovo avec les Ryzen 5800H et 5800U, et un ordinateur portable HP avec un 5700U. Les entrées Geekbench doivent être prises avec un grain de sel, car elles pourraient être falsifiées. Certaines données, telles que les vitesses du GPU, n’ont pas été déterrées.

Quand les puces Ryzen 5000 pourraient-elles être expédiées?

En règle générale, AMD annonce ses dernières puces mobiles au CES, suivi rapidement par les annonces de victoires de conception par les fabricants de PC portables. Ces cahiers sont ensuite expédiés environ en avril ou en mai. Il est possible que la pandémie modifie légèrement ce calendrier.

Cet humble Acer Swift 3 abritait un processeur Ryzen de classe 4000, qui a détruit presque tout le reste lors des tests de 2020.

Pourquoi AMD proposerait-il des processeurs Zen 2 et Zen 3 dans la même famille?

Si les rumeurs sont vraies, AMD pourrait utiliser l’architecture Zen comme un autre différenciateur pour ses processeurs mobiles, tout comme la vitesse d’horloge et le nombre de cœurs. Il n’est pas inhabituel pour un fabricant de processeurs de vendre ses anciens processeurs aux côtés de ses dernières puces, comme une option moins chère. Il est un peu moins courant de vendre des processeurs de deux architectures différentes au sein de la même famille de produits, mais Intel a combiné ses processeurs Comet Lake et Ice Lake en une seule famille de 10e génération, grande et déroutante. AMD peut simplement émuler l’exemple d’Intel.

Comme il s’agit de processeurs mobiles, nous n’avons aucune idée de combien AMD facturera pour eux. Cezanne et Lucienne seraient tous deux des processeurs 7 nm. Si AMD mélange en fait ses architectures, la société peut tarifer les anciennes pièces Zen 2 à un prix réduit pour offrir une plus grande disparité de prix. et performances, offrant aux fabricants d’ordinateurs portables plus d’options.

L’astuce pour les acheteurs d’ordinateurs portables sera de comprendre les différences de performances au sein d’une famille de puces mixtes. Considérez ce graphique de performances à partir d’une comparaison Ryzen de bureau que nous avons faite plus tôt cette année:

IDG Un graphique mesurant les performances mono-thread sur plusieurs générations Ryzen.

Vous pouvez voir la différence de 26% entre le Matisse 12 cœurs / 24 threads 3900X basé sur Zen 2 et le Zen 3 Ryzen 5900X, également à 12 cœurs et 24 threads. Comment cela se traduirait par Zen 2 contre Zen 3 sur mobile, nous ne le savons pas encore.

Si les fuites sont précises et si AMD prévoit de mélanger deux architectures de processeur ensemble dans la série mobile Ryzen 5000, vous voudrez faire très attention lorsque vous magasinez pour un ordinateur portable alimenté par Ryzen en 2021, pour vous assurer d’obtenir les performances que vous attendez.

