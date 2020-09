AMD et son futur “ Big Navi ” ne semblent pas craindre le nouveau RTX 3000 de Nvidia

Il est assez courant d’entendre parler de la guerre des consoles, et surtout en cette année 2020 où nous allons assister au coup d’envoi d’une nouvelle génération de consoles. Cependant, il y a aussi une guerre dans le monde PC entre NVIDIA et AMD, et c’est que leurs différentes gammes de cartes graphiques offrent aux joueurs un bon nombre de possibilités lorsqu’ils en choisissent une.

Il y a quelques jours, nous vous disions que NVIDIA a présenté son nouveau RTX 3000 pour essayer de frapper la table, et c’est que sa version la plus puissante, la 3090, sera un nouveau top sur le marché. Son principal concurrent, AMD, travaille dur pour mettre sur le marché une nouvelle gamme afin de concurrencer NVIDIA, et certains employés sont assez confiants quant à ses résultats futurs.

La nouvelle série Radeon RX 6000 d’AMD surprendra le monde

Frank Azor, le directeur marketing de l’entreprise, récemment posté via son compte personnel de Twitter que d’AMD sont impatients de montrer au public les produits sur lesquels ils travaillent:

Beau lancement de @Nvidia hier sur leurs nouvelles cartes graphiques, elles vont bien se marier avec nos dernières @AMDRyzen CPU. J’ai hâte de vous montrer tous les excellents produits que nous @Radeon l’équipe a travaillé dessus! Quelle année formidable pour être un joueur !!! – Frank Azor (@AzorFrank) 2 septembre 2020

Un autre membre d’AMD, Scott Herkelman, est beaucoup plus “simple” dans sa réponse, se limitant à répondre par une émoticône de doute à un utilisateur qui doute des performances futures des cartes:

🤔 – Scott Herkelman (@sherkelman) 1 septembre 2020

Pour le moment, nous ne pouvons qu’attendre de voir quelle ligne de produits AMD finit par présenter, mais la vérité est que, comme Azor lui-même l’assure, c’est une bonne année pour être joueur.