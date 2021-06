AMD apportera RDNA 2 aux puces Exynos de Samsung: le traçage de rayons atteindra également les téléphones mobiles

Journée importante aujourd’hui pour AMD, qui est montée sur scène au Computex pour faire bon nombre d’annonces importantes: l’arrivée imminente de son alternative au DLSS, RDNA 2 pour les ordinateurs portables, les APU Ryzen 5000 et, fait intéressant, collaboration avec Samsung pour amener RDNA 2 sur les plates-formes mobiles Exynos de la société coréenne.

Lisa Su n’a pas été trop longue dans son annonce. Il a simplement confirmé que « AMD s’associe à Samsung pour son SoC Exynos de nouvelle génération, qui comportera un IP [propiedad intelectual] graphiques personnalisés basés sur l’architecture AMD RDNA 2 qui fournit des capacités d’ombrage et de traçage de rayons à vitesse variable aux appareils mobiles haut de gamme. « Les choses deviennent intéressantes.

Même les mobiles auront le lancer de rayons

La collaboration entre Samsung et AMD n’est pas vraiment nouvelle. En 2019, ils ont annoncé un accord de collaboration pour intégrer les architectures GPU AMD à l’écosystème mobile. Cela, en un mot, signifie que Samsung abandonnerait les GPU ARM pour parier sur des solutions pour AMD. Cet accord, enfin, semble sur le point de porter ses fruits, puisque tous les mobiles Samsung sortis jusqu’à présent montent des GPU Mali ou Adreno, selon qu’ils disposent de processeurs Exynos ou Qualcomm.

L’arrivée de l’architecture RDNA 2 (que l’on connaît déjà bien grâce à la PlayStation 5 et la Xbox Series X | S, sans aller plus loin) est une bonne nouvelle pour les appareils Samsung haut de gamme. S’en tenant aux mots de Su, les GPU AMD permettront accéder au lancer de rayons et ombrage à taux variable dans les jeux mobiles, même s’il faudra voir lesquels sont compatibles, quelles sont les performances de ces jeux et si l’effet visuel est aussi impressionnant que sur consoles ou sur PC.

Ce n’est pas quelque chose de nouveau, tout est dit. Il y a quelques années, Huawei et NetEase ont montré une démo du traçage de rayons sur des appareils mobiles sur un Kirin 990 et EMUI comme système d’exploitation, bien qu’elle n’ait plus eu de nouvelles depuis. Le lancer de rayons n’est pas exactement léger, car il doit faire beaucoup de calculs en temps réel et cela demande beaucoup de puissance.

Samsung Galaxy S21 Ultra.

Il sera intéressant de voir comment Samsung et AMD résolvent ce problème sur les mobiles. Pour en savoir plus, il faudra attendre la fin de l’année, date à laquelle Samsung devrait donner plus d’informations à ce sujet. Mais il y a encore plus, puisque Samsung n’est pas la seule entreprise à utiliser l’architecture RDNA 2: Tesla aussi.

Au fur et à mesure que Lisa Su progressait, «les systèmes d’infodivertissement nouvellement conçus des Tesla Model S et Model X ont un APU AMD Ryzen Embedded et GPU basés sur l’architecture AMD RDNA 2 qui autorise les jeux AAA. « Fondamentalement, Tesla et AMD nous » promettent « de jouer de la qualité console sur l’écran des voitures. Encore une fois, il faudra attendre, mais ce qui est clair, c’est qu’AMD avance à pas de géant dans sa lettre porter sa technologie vers d’autres secteurs.