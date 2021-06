AMD annonce trois GPU Radeon RX 6000M pour rivaliser avec les meilleurs de Nvidia

AMD renforcera ses offres d’ordinateurs portables de jeu avec trois nouveaux GPU Radeon RX 6000M basés sur RDNA 2, conçus pour combattre les cartes GeForce de la série 30 de Nvidia.

Un total de trois GPU RX 6000M ont été présentés lundi dans le cadre de la keynote d’AMD au Virtual Computex 2021:

Radeon RX 6800M avec 40 unités de calcul et accélérateurs de rayons, 12 Go de mémoire GDDR6, une horloge de jeu de 2300 MHz, 145+ watts TDP, interface mémoire 192 bits et 96 Mo de cache Infinity

Radeon RX 6700M avec 36 unités de calcul / accélérateurs de rayons, 10 Go de mémoire GDDR6, une horloge de jeu de 2300 MHz, TDP 135 watts, interface mémoire 160 bits et 80 Mo de cache Infinity

Radeon RX 6600M avec 28 unités de calcul / accélérateurs de rayons, 8 Go de mémoire GDDR6, une horloge de jeu de 2177 MHz, une interface mémoire de 128 bits et 32 ​​Mo de cache Infinity.

AMD a déclaré que les puces RDNA 2 offrent 1,5 fois plus de performances que les conceptions RDNA d’origine, tout en fonctionnant à 43% de puissance en moins. Dans quelque chose qu’AMD appelle «le jeu à puissance limitée» (jeu sur batterie), RDNA 2 offre une énorme augmentation de 1,77X des performances.

AMD

Cependant, AMD ne se soucie pas de la performance rouge sur rouge – c’est vraiment rouge sur vert. AMD a déclaré que ses Radeon RX 6800M et Ryzen 9 5900HX haut de gamme dans un ordinateur portable Asus ROG Strix G15 Advantage Edition peuvent surpasser un ordinateur portable de jeu avec un ordinateur portable GeForce RTX 3070 avec un Core i7-9750H de 1,4X en Assassin’s Creed Valhalla, 1,4X dans Cyberpunk 2077, 1,5X dans Saleté 5et 1,7X dans Resident Evil: Village, lorsque vous jouez à une résolution de 1440p.

De toute évidence, cette comparaison utilise l’ancien processeur Intel Core i7-9750H, ce qui le rend un peu injuste, de sorte qu’AMD a également montré des comparaisons avec un Asus ROG Strix Scar 15 avec un GPU pour ordinateur portable Ryzen 9 5900HX et GeForce RTX 3080 à la configuration de 115 watts. . Là-bas, a déclaré AMD, la Radeon RX 6800M peut égaler ou dépasser même la puce GeForce RTX haut de gamme de Nvidia (bien qu’avec une configuration de puissance inférieure).

Cependant, AMD n’écrit pas seulement des chèques que son matériel ne peut pas encaisser. Lors de nos tests d’un Asus ROG Strix G15 Advantage Edition par 45secondes.fr, nous avons trouvé que le Ryzen 9 + Radeon RX 6800M était un digne concurrent.

Pour ceux qui ne peuvent pas plonger dans un GPU haut de gamme, le Radeon RX 6600M d’AMD offrira 100 fps lors de jeux à 1080p dans des jeux populaires, a déclaré AMD. Dans les comparaisons de jeux AAA, le GPU Radeon RX 6600 d’un HP Omen 16 se négocie uniformément avec un GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3060, a déclaré AMD.

Les ordinateurs portables basés sur la Radeon RX 6800M et la Radeon RX 6600M sont maintenant disponibles, a déclaré AMD, avec des ordinateurs portables basés sur la Radeon RX 6700M dans la catégorie «bientôt disponible».

AMD

Performances amplifiées

Alors que la série Radeon RX fonctionnera avec les processeurs Intel, AMD recommanderait certainement, ahem, les processeurs Ryzen. En fait, a déclaré la société, un ordinateur portable AMD + AMD vous offre une «performance amplifiée». En combinant le SmartShift basé sur le matériel de la société et sa fonction de mémoire d’accès intelligent, AMD a déclaré qu’un ordinateur portable Radeon-and-Ryzen fonctionnerait jusqu’à 11% plus rapidement en Borderlands 3, 7% plus rapide en Cyberpunk 2077, 6% plus rapide en Godfallet 10% plus rapide Wolfenstein Young Blood.

Recherchez AMD Advantage Edition

En plus des nouveaux GPU, AMD a également annoncé ce qu’il appelle le AMD Advantage Design Framework. En un mot, le programme est conçu pour améliorer la qualité des ordinateurs portables de jeu en exigeant des écrans plus lumineux, des SSD NVMe rapides, de meilleures conceptions thermiques et d’autres «caractéristiques de conception de système avancées», a déclaré AMD.

Cela peut sembler une évidence, car qui met un processeur et un GPU rapides dans un ordinateur portable avec un écran terrible ou un SSD SATA? En fait, certains fournisseurs le font, en particulier dans les catégories à prix avantageux où les ordinateurs portables basés sur AMD ont tendance à jouer.

Ce que fera le cadre de conception Advantage d’AMD, cependant, c’est essentiellement la garantie qu’un joueur obtiendra un GPU et un processeur rapides et obtiendra également un écran plus lumineux, un SSD NVMe et un refroidissement décent.

L’expérience clé AMD Advantage initiale signifie qu’un ordinateur portable de jeu obtiendra: 100 fps de jeu à 1080p, un affichage 144Hz + à faible latence basé sur des écrans IPS ou OLED, un SSD NVMe et au moins 10 heures de streaming vidéo sur batterie.

Jusqu’à présent, nous avons vu l’impressionnant ROG Strix G15 Advantage Edition d’Asus, qui comprend un Ryzen 9 5900HX avec une Radeon RX 6800M; un panneau de 15,6 pouces à 300 Hz; et la première utilisation d’un matériau d’interface thermique en métal liquide sur le CPU et le GPU.

Le nouvel Omen 16 de HP comprend un Ryzen 9 5900HX et un Radeon RX 6600M, ainsi qu’un panneau FreeSync Premium 165 Hz, 16,1 pouces à cadre mince. L’ordinateur portable offrira 15 heures de performances vidéo avec un son B&O haut de gamme.

AMD a déclaré que nous devrions voir d’autres ordinateurs portables Advantage de Lenovo et MSI arriver en juin.

AMD Les ordinateurs portables Advantage d’AMD sont destinés à rendre les ordinateurs portables de jeu plus abordables plus rapides et de meilleure qualité.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂