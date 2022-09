AMD annonce la nouvelle série de processeurs Ryzen 7000 avec socket AM5, prendra en charge DDR5 et PCI-E 5

in

31 août 2022 12:48:28 IST

AMD a dévoilé sa prochaine série de processeurs de bureau Ryzen 7000. La nouvelle génération de processeurs AMD sera basée sur la nouvelle architecture Zen 4 et viendra dans une toute nouvelle plate-forme de socket appelée AM5. AMD affirme que les nouveaux processeurs Ryzen 7000 apportent une amélioration significative des performances par rapport à la série Ryzen 5000 de la génération précédente.

Le Ryzen 7000 introduira également des fonctionnalités de pointe telles que DDR5 et PCIe Gen 5 du côté AMD.

Les quatre processeurs qui seront disponibles à partir du 27 septembre sont le 7950X, le 7900X, le 7700X et le 7600X. Ceux-ci ont un nombre de cœurs et de threads similaire à celui de la vague initiale de versions de Ryzen 5000 avec des prix pour la plupart similaires à ceux du Ryzen 5000, sauf dans le cas du Ryzen 9 7950X, où le prix a légèrement baissé par rapport au 5950X de l’année dernière.

Cela est principalement dû au fait qu’il y a une génération, le 5950X d’AMD ne s’est pas si bien vendu, principalement en raison de la hausse de prix qu’il a entraînée par rapport au 3950X. Avec le 5950X, AMD disposait du processeur de bureau le plus cher du marché avant qu’Intel ne propose le i9-12900KS.

Le processeur haut de gamme ici est le Ryzen 9 7950X avec son processeur 16 cœurs et 32 ​​threads capable d’augmenter jusqu’à 5,7 GHz et avec une horloge de base de 4,2 GHz. Il dispose d’une capacité totale de cache de 80 Mo et d’un TDP de 170 W.

Vient ensuite le Ryzen 9 7900X avec ses 12 cœurs, 24 threads, une horloge boost de 5,6 GHz et une horloge de base de 4,7 GHz. Il dispose de 76 Mo de cache total et d’un TDP de 170W. Son prix est de 549 €, ce qui est le même que le prix de lancement du 5900X.

Le troisième processeur de la gamme est le Ryzen 7 7700X avec ses 8 cœurs et 16 threads. Il a une horloge boost de 5,4 GHz et une horloge de base de 4,5 GHz. Il a une capacité totale de cache de 40 Mo et un TDP de 105 W. Son prix est de 399 €, 50 € de moins que le prix de lancement du 5800X.

Enfin, le point d’entrée dans la série Ryzen 7000, du moins pour l’instant, est le Ryzen 5 7600X. Il comporte 6 cœurs, 12 threads et dispose d’une horloge boost jusqu’à 5,3 GHz et d’une horloge de base de 4,7 GHz. Il a une capacité de cache totale de 38 Mo et un TDP de 105 W. Son prix est de 299 €, identique au prix de lancement du 5600X.

Les quatre processeurs incluent également une carte graphique Radeon intégrée avec 2 cœurs graphiques.

Les nouveaux processeurs Ryzen 7000 sont basés sur la nouvelle plateforme AM5 d’AMD. Cette nouvelle plate-forme commence par une nouvelle conception de socket avec une prise LGA à 1718 broches et sera compatible avec les refroidisseurs de processeur conçus pour AM4.

Nous avons également deux nouveaux chipsets, le X670 et le B650, et une version Extreme de chacun d’eux, qui offrent plus de fonctionnalités de connectivité.

La nouvelle plate-forme prendra en charge à la fois la mémoire DDR5 et le PCI Express 5.0. Cependant, contrairement à Intel, il n’y aura pas de prise en charge de la mémoire DDR4 sur la plate-forme AM5.

En ce qui concerne les mises à niveau des performances, la série Ryzen 7000 est basée sur la nouvelle architecture Zen 4, basée sur le dernier processus 5 nm de TSMC. Le Zen 4 promet une amélioration moyenne de l’IPC de 13 % par rapport à la génération précédente du Zen 3, avec des vitesses d’horloge allant jusqu’à 5,7 GHz et jusqu’à 29 % de gain total sur un seul thread.

Cela a également conduit à des améliorations significatives de l’efficacité. AMD promet 62 % de consommation d’énergie en moins pour les mêmes performances et 49 % de performances en plus pour la même puissance par rapport à la série Ryzen 5000. AMD revendique également jusqu’à 47% d’efficacité en plus par rapport à Alder Lake.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂