AMC Theatres tente de lever 125 millions de dollars alors que la lutte contre la faillite se poursuit

Théâtres AMC fait tout ce qu’il peut pour éviter la faillite. La plus grande chaîne de cinéma aux États-Unis a connu des difficultés financières pendant la majeure partie de 2020. Alors que 2021, au moins plus tard dans l’année, pourrait offrir des pâturages plus verts, ici et maintenant, les choses continuent de paraître sinistres. En tant que tel, AMC Theatres tente de lever 125 millions de dollars grâce à une nouvelle offre d’actions pour aider à rester à flot à court terme.

Selon un nouveau dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), AMC tente de vendre jusqu’à 50 millions d’actions dans une nouvelle ronde de financement. C’est une stratégie que la société a déjà employée en 2020, levant plus de 100 millions de dollars avec une offre d’actions précédente. Le tournage prévient que s’ils ne parviennent pas à réunir les fonds nécessaires, la faillite est susceptible de se produire.

<< Notre capacité à obtenir des liquidités supplémentaires, qui, si elles ne sont pas réalisées ou insuffisantes pour générer les montants importants de liquidités supplémentaires qui seront nécessaires jusqu'à ce que nous soyons en mesure d'atteindre des niveaux plus normalisés de revenus d'exploitation, entraînerait probablement une demande une restructuration extrajudiciaire de nos passifs et, dans l'éventualité d'une future procédure de liquidation ou de mise en faillite, les détenteurs de nos actions ordinaires et autres titres subiraient probablement une perte totale de leur investissement. "

Le cours de l’action d’AMC a chuté tout au long de 2020. Les actions sont en baisse d’environ 70% par rapport au début de l’année. Même si de nombreuses entreprises du secteur de l’exposition ont vu le cours des actions augmenter après Wonder Woman 1984 a eu une performance plus forte que prévu au box-office à ses débuts, les choses sont encore loin de ce qu’elles étaient il y a un an. La société a également déclaré dans le tournage qu’elle avait l’intention d’utiliser l’argent collecté grâce à cette nouvelle offre d’actions à diverses fins d’entreprise.

«Nous avons l’intention d’utiliser le produit net de la vente des actions ordinaires de catégorie A offertes par le présent prospectus à des fins générales de l’entreprise, qui peuvent inclure le remboursement, le refinancement, le remboursement ou le rachat de la dette ou du capital-actions existants, le fonds de roulement, les dépenses en immobilisations et autres investissements. «

Même avant que les théâtres ne soient forcés de fermer plus tôt cette année et que le box-office ne plisse, AMC n’était pas particulièrement en forme. La chaîne transportait déjà environ 5 milliards de dollars à ses débuts. Si la faillite est loin d’être idéale, les analystes s’attendent à ce que l’AMC puisse émerger de l’autre côté d’un tournage du Chapitre 11 mieux positionné pour l’avenir. Cela leur permettrait de restructurer la dette et de négocier avec les créanciers. Mais ce serait sans aucun doute brutal à court terme.

Avec les vaccins déployés dans le monde entier, on s’attend à ce que la diffusion de films reprenne en 2021. Mais avec WarnerMedia qui publiera toute sa liste pour l’année prochaine sur HBO Max ainsi que dans les cinémas, sans parler des théâtres survivant assez longtemps pour arriver à ce point, il y a de nombreux obstacles à franchir avant que les choses ne reviennent à une relative normalité. Cette nouvelle nous parvient via CNBC.

