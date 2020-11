AMC Theatres soutient la décision de WarnerMedia sur Wonder Woman 1984 HBO Max

2020 a été une année de grande tension dans les relations entre les studios de cinéma et les chaînes de théâtre. Avec presque tous les grands films reportés de plusieurs mois ou mis en ligne, les cinémas sont sous assistance respiratoire depuis des mois. AMC a été un adversaire particulièrement féroce des studios souhaitant sortir leurs films en ligne avant une sortie en salles. Dans une volte-face surprenante, le PDG et président d’AMC Entertainment, Adam Aron, a publié une déclaration en faveur de Warner Bros. ‘ décision de libération Wonder Woman 1984 en ligne en même temps que sa sortie en salles.

«Depuis de nombreux mois, AMC entretient un dialogue actif et profond avec Warner Bror. Pour déterminer comment ce blockbuster cinématographique pourrait être vu au mieux dans les cinémas AMC en ces temps sans précédent. Étant donné que des circonstances atypiques exigent des relations économiques atypiques entre les studios et les théâtres, et des fenêtres atypiques et des stratégies de lancement, AMC est pleinement d’accord pour l’annonce de Warner Brothers aujourd’hui. «

Le changement d’attitude d’AMC peut être le résultat d’un certain nombre de facteurs. Il y a le fait que Wonder Woman 1984 sortira dans les salles en même temps que sa sortie HBO Max, de sorte que les théâtres recevront au moins une partie de l’argent du public. Ensuite, il y a le fait qu’un certain nombre de vaccins COVID ont été annoncés au cours des derniers jours, ce qui laisse espérer que l’urgence sanitaire mondiale pourrait s’atténuer dans les prochains mois, permettant aux films et aux téléspectateurs de retourner en salles.

Enfin, et peut-être le plus important, les cinémas AMC ont déjà tenté de lutter contre la décision d’Universal de libérer Tour du monde des trolls en ligne plutôt que dans les cinémas. Non seulement AMC a perdu cette bataille, mais le film a ensuite rapporté environ 100 millions de dollars grâce aux seules ventes de PVOD.

Peut-être que le géant de la chaîne de cinéma a accepté que le passage à la diffusion en continu pour le contenu cinématographique est l’avenir inévitable, et le choix judicieux consiste à adopter ce changement et à essayer de s’y adapter. Dans tous les cas, Aron a ajouté dans sa déclaration que sa société croit toujours en l’expérience de regarder des films en salle.

« AMC continue de croire que les sorties en salles exclusives profitent aux consommateurs, aux cinéastes, aux studios et aux exploitants. Néanmoins, nous avons également clairement démontré cette année que nous sommes flexibles et restons ouverts à l’évolution des modèles commerciaux de longue date, à condition de le faire de différentes manières. qui améliorent l’écosystème de l’industrie pour tous les joueurs. Nous avons institué de nouvelles approches avec d’autres studios de cinéma cette année. Nous le faisons à nouveau, cette fois avec Warner Brothers pour faciliter la sortie spécifique de ce film important. Nous espérons que les cinéphiles apprécieront Wonder Woman 1984 pendant les vacances cette année à AMC. «

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 met en vedette Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film arrive dans les salles et HBO Max le 25 décembre, tout en débutant en salles sur les marchés internationaux à partir du 16 décembre. Le film sera disponible pendant un mois sur HBO Max aux États-Unis inclus sans frais supplémentaires. Cette nouvelle vient de Variety.

