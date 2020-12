AMC Theatres est fermement opposé à Warner Bros.La publication de 2021 Slate sur HBO Max

AMC Theatres est fermement contre Warner Bros. ‘ Stratégie de lancement hybride 2021. Le studio a surpris l’industrie du divertissement ce matin en annonçant qu’il publierait tous ses films 2021 sur HBO Max et en salles simultanément. Bien que ce soit certainement une excellente nouvelle pour les personnes qui attendaient de voir ces nouveaux films, cela pourrait avoir un effet dévastateur sur l’industrie dans son ensemble.

Adam Aron, PDG et président d’AMC Entertainment s’est prononcé contre le nouveau calendrier de sortie de Warner Bros. pour l’année prochaine. Cinemark a également commenté le plan aujourd’hui et ils ont des sentiments similaires. AMC était tout à fait d’accord avec la décision de libérer Wonder Woman 1984 en utilisant la méthode hybride, mais ils ne sont pas en retard sur toute l’année. Vous pouvez lire ce qu’Aron avait à dire sur les effets possibles du nouvel accord sur les salles de cinéma.

« Ces temps impactés par les coronavirus sont des eaux inconnues pour nous tous, c’est pourquoi AMC a signé une exception HBO Max aux pratiques coutumières pour un seul film, Wonder Woman 1984, étant libéré par Warner Bros.à Noël lorsque la pandémie semble qu’elle sera à son apogée. Cependant, Warner espère maintenant le faire pour tous ses films de théâtre de 2021, malgré la probabilité qu’avec des vaccins au coin de la rue, l’activité du théâtre devrait se redresser. «

Adam Aron dit également que sa chaîne, « qui exploite 659 sites en tant que plus grand exposant américain, est invitée à subventionner HBO Max ». Aron déclare: « De toute évidence, Warner Media a l’intention de sacrifier une partie considérable de la rentabilité de sa division de studios de cinéma, et celle de ses partenaires de production et cinéastes, pour subventionner sa start-up HBO Max. » Dans l’état actuel des choses, il semble qu’AMC soit prêt à combattre Warner Bros.Aron avait ceci à dire à propos de Warner Bros.utilisant AMC pour subventionner HBO Max.

<< En ce qui concerne AMC, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que Warner ne le fasse pas à nos dépens. Nous poursuivrons activement des conditions économiques qui préservent nos activités. Nous avons déjà entamé un dialogue immédiat et urgent avec les dirigeants de Warner sur ce sujet."

Alors qu’Adam Aron et AMC traversent des moments difficiles, de bonnes nouvelles se profilent à l’horizon. Il dit: « Alors que ce problème est réglé, nous sommes néanmoins encouragés par le fait que les vaccins protégeant la société dans son ensemble contre le coronavirus sont très à portée de main. » Quelques vaccins sont actuellement sur la voie rapide, mais il faudra encore un peu de temps pour que le monde attende. « Nous nous attendons donc à ce que les cinéphiles puissent bientôt à nouveau se réjouir de venir dans nos salles sans aucun souci – regarder les meilleurs films du monde en toute sécurité dans nos grands sièges, avec notre grand son et sur nos grands écrans. »

Warner Bros semble avoir l’intention de passer à autre chose avec son calendrier de sortie pour 2021. On pense que de nombreuses personnes de l’industrie ont été prises au dépourvu par l’annonce du studio ce matin, et plusieurs se demandent si d’autres studios tenteront de faire de même. Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir. Les commentaires de l’AMC sur le nouveau système hybride Warner ont d’abord été rapportés par Variety.

