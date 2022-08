AMC taquine deux nouveaux spectacles avec Bob Odenkirk et Giancarlo Esposito

Bob Odenkerk et Giancarlo Esposito peut enfin être fait avec le monde de Tu ferais mieux d’appeler Saul et Breaking Bad; cependant, la paire est confirmée pour revenir sur le réseau AMC avec deux nouveaux spectacles. Homme hétéro et Paroisse viennent d’être officiellement annoncés avec le feu vert d’AMC et seront diffusés en 2023.

AMC et Esposito ont publié un bref teaser pour accompagner les annonces officielles, disant: « Saul et Gus peuvent partir, mais Bob et Giancarlo ne vont nulle part ». Deux nouvelles séries. Homme hétéro avec Bob Odenkirk. Paroisse avec Giancarlo Esposito. À venir en 2023.’

Homme hétéro est depuis longtemps en préparation pour le réseau, Variety ayant annoncé la nouvelle pour la première fois en avril de cette année. La série est basée sur le roman de Richard Russo du même nom. Homme hétéro suivra le personnage d’Odenkirk, William Henry Devereaux Jr. en tant que président improbable du département d’anglais dans un collège pennsylvanien très sous-financé. Homme hétéro est adapté par Aaron Zelman et Paul Lieberstein, qui serviront également de showrunners pour la série. Odenkirk sera le producteur exécutif avec son rôle d’homme principal.

Giancarlo Esposito jouera dans Paroisse pour AMC ; pour le moment, on ne sait pas grand-chose sur le spectacle. Cependant, comme indiqué pour la première fois par Deadline, Esposito devait jouer dans une autre émission pour le réseau, Le conducteur. La série suivrait son personnage, Vince, un chauffeur de taxi dont la vie est bouleversée lorsqu’il accepte de conduire le gangster zimbabwéen basé à la Nouvelle-Orléans, « The Horse », un homme connu pour exploiter les immigrants sans papiers dans les ports du sud des États-Unis. Il n’est pas clair si Le conducteur a changé de nom pour Paroisse ou si les deux spectacles sont entièrement séparés.





AMC entre dans une nouvelle ère en 2023

AMC

Breaking Bad était sorti en 2008, et les histoires dans l’univers se sont poursuivies jusqu’en 2022 avec le spin-off, Tu ferais mieux d’appeler Saul. AMC s’appuie sur le succès critique et financier de la série depuis des années. Cependant, le créateur Vince Gilligan a récemment confirmé qu’il ne ferait rien d’autre avec les personnages pendant un bon moment. De plus, avec le spectacle de longue date Les morts qui marchent concluant sa dernière saison sur le réseau, AMC est obligé de produire plusieurs séries à succès pour maintenir la base de téléspectateurs qu’ils ont conservée depuis 2008.

Homme hétéro et Paroisse C’est peut-être exactement ce dont le réseau a besoin pour maintenir son succès en 2023, mais tout dépend de la qualité de ses futures émissions. Une énorme pression sera exercée sur la nouvelle série pour qu’elle soit performante, car AMC est habituée à des notes élevées sur des programmes comme Tu ferais mieux d’appeler Saul, Breaking Badet Les morts qui marchent. Alors connectez-vous au réseau l’année prochaine pour déterminer si AMC se concentrera sur la quantité ou la qualité avec ses projets à venir.