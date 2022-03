AMC dévoile la bande-annonce de la saison 6 de Better Call Saul

la station de télévision AMC vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour la sixième saison de »Tu ferais mieux d’appeler Saul ». La bande-annonce nous montre le dernier chapitre de la transformation du défenseur public Jimmy McGill en avocat pénaliste corrompu Saul Goodman.

La bande-annonce présente également de nouveaux développements pour le seigneur de la drogue et vendeur de poulet frit Gus Fring, joué par Giancarlo Espositoet le détective privé Mike Ehrmantraut, joué par Jonathan Banks.

La dernière saison de la série devait initialement être diffusée en 2021, mais a subi plusieurs retards jusqu’à présent dans sa production. Le premier d’entre eux était celui déjà connu pour les complications dues à la pandémie, cependant, un autre de ses retards les plus importants a été lorsque l’acteur principal de la série, Bob Odenkerka subi une grave crise cardiaque lors de l’enregistrement des nouveaux épisodes, même avec cela, l’incident ne s’est pas aggravé et il a pu revenir pour enregistrer le reste de la saison en septembre 2021.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Giancarlo Esposito jouera dans la nouvelle série AMC.







»Better Call Saul » est une série préquelle de la célèbre série AMC »Breaking Bad », qui s’est terminée en 2013. Dans l’émission originale, Saul Goodman est présenté dans la deuxième saison comme l’avocat corrompu qui aide l’enseignant à devenir Le baron de la drogue Walter White et son assistant Jesse Pinkman évitent ses problèmes juridiques.

La préquelle se déroule en 2002, montrant comment Saul se transforme d’un avocat raté qui peut à peine payer ses dettes à un allié des plus grands criminels de la région d’Albuquerque.

Alors que l’histoire d’origine de Saul touche à sa fin, les fans de la série peuvent toujours s’attendre à d’autres spin-offs qu’AMC produit également. Être le premier de la série animée » Glisser Jimmy « qui plonge encore plus profondément dans le passé de Jimmy McGill.

Ça pourrait aussi vous intéresser : 4 nouvelles séries à ne pas manquer sur HBO Max, Netflix, Prime Video et Star+.

Chaque épisode du dessin animé sera basé sur un genre différent et sera diffusé exclusivement sur la plateforme de streaming d’AMC. Le spectacle est produit par le studio Starburn de » Rick et Morty » et présente une histoire des auteurs de » Better Call Saul », Ariel Lévin et Kathleen Williams Foshee.

AMC diffusera la dernière saison de la série en deux parties : la première moitié, qui comprendra les sept premiers épisodes de la saison, sera diffusée le 18 avril avec deux épisodes consécutifs. Les six épisodes restants seront diffusés après une courte pause, la partie 2 sera diffusée le 11 juillet.