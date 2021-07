Durant [email protected] 2021 AMC a apporté de nouvelles séquences et des détails pour ses trois émissions basées sur Les morts qui marchent.

Chris Hardwick était de retour, modérant 3 panels virtuels pour les émissions de The Walking Dead Universe. Chris a lancé la journée avec le casting de Craindre le mort-vivant, suivi du dernier ajout à l’univers TWD, The Walking Dead : le monde au-delà. Ils ont terminé la journée avec la série OG Les morts qui marchent et ce qui nous attend dans la dernière saison de la série qui a tout commencé, c’est le début de la fin.

CRAINDRE LE MORT-VIVANT

Les panélistes de cet événement étaient le responsable du contenu de The Walking Dead Universe Scott M. Gimple, Showrunners André Chambliss et Ian Goldberg, et les acteurs Lennie James, Alycia Debnam Carey, Colman Domingue, Danay Garcia, Jenna Elfman, Christine Évangéliste, Mo Collins, et Karen David.

À la fin de la saison 6, Teddy a pu faire exploser des ogives nucléaires à travers le paysage texan. Après l’incroyable finale de la saison 6, nous constatons que nos survivants doivent non seulement faire face à des marcheurs qui errent encore dans le grand État du Texas, mais maintenant, les retombées nucléaires ajoutent un peu plus de problèmes à une situation déjà mauvaise. Découvrez les deux bandes-annonces « premier aperçu » publiées pour la saison 7.

Au cours du panel, nous apprenons que l’acteur Alycia Debnam-Carey fera ses débuts de réalisatrice dans la saison 7. Nous découvrons également que, Lemmon de Sydney reviendra comme « Isabelle» et nouveau venu Gus Halper rejoint le casting en tant que « Sera » dans la saison 7.

La saison 6 de Fear the Walking Dead sortira sur BluRay et DVD le 21 août. Premières de la saison 7 Dimanche 17 octobre à 21h HE/8c sur AMC, avec de nouveaux épisodes diffusés tôt sur AMC+ toute la saison, suivis d’un nouvel épisode de Parler morts plus tard, ce soir là.

THE WALKING DEAD : LE MONDE AU-DELÀ

Assis sur le panel World Beyond que nous avons, Scott Gimple, Showrunner Matt Negrete, et les acteurs Alexa Mansour, Aliyah Royale, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella, Annet Mahendru, Julia Ormond, Joe Holt, et Jelani Alladin.

Il y a eu quelques révélations sur certaines des choses auxquelles nous pouvons nous attendre dans la saison 2, mais une chose nous a été dit ne se produira pas, peu importe à quel point les fans le souhaitent. Rick Grimes ne fera pas une apparition surprise dans la 2e saison de World Beyond. Passons à la vidéo du premier aperçu et voyons un peu de ce qui nous attend.

Dans la saison 2, nous voyons quelques personnes passer à des habitués de la série, ils sont Jelani Alladin comme « Sera« , Nathalie Or comme « Lilas« , Joe Holt comme « Leo » et Ted Sutherland comme « Percy”.

The Walking Dead : le monde au-delà La saison 2 revient 3 octobre à 22h ET/9c sur AMC, avec de nouveaux épisodes diffusés tôt sur AMC+ toute la saison, suivis d’un nouvel épisode de Talking Dead à 23h ET/10c. Saison 1 de The Walking Dead : le monde au-delà est maintenant disponible sur BluRay et DVD.

LES MORTS QUI MARCHENT

À l’aube de sa 11e et dernière saison, The Walking Dead est prêt à sortir en fanfare. Sur le panneau, nous avions Scott M. Gimple (la troisième fois est un charme), Showrunner Angela Kang, et les acteurs Norman Reedus, Mélissa McBride, Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan, Khary Payton, Christian Serratos, Josh McDermitt, Éléonore Matsuura, et Michael James Shaw.

Maintenant, si vous connaissez les bandes dessinées de morts-vivants, vous saurez qu’il y a beaucoup de personnages qui ont vécu longtemps ou qui ne sont jamais morts, et certains qui sont morts avec lesquels la série a décidé d’apporter des changements – par exemple dans les bandes dessinées, Carol n’est jamais partie la prison. Dans cette dernière saison, nous voyons que quelqu’un se fait mordre (un personnage majeur?), Carol partant s’occuper de quelque chose de son passé, des gars en armure blanche (soldats du Commonwealth), Guy en armure rouge (Mercer, un officier du Commonwealth). La vidéo saute beaucoup en nous donnant des morceaux de ce qui, espérons-le, sera une dernière saison fantastique.

Les nouveaux venus cette saison sont Laila Robin comme « Pamela Milton » et Josh Hamilton comme « Lance Hornsby”. ils se joindront Michael James Shaw qui jouera Mercer, Margot Bingham, et Ritchie Coster dont les noms sont actuellement gardés secrets. La saison 11 sera diffusée en trois parties de 8 épisodes avec 11A en avant-première le Dimanche 22 août à 21h HE/8c sur AMC, Il sera diffusé une semaine plus tôt sur AMC+, à partir du 15 août. Les parties 11B et 11C seront diffusées en 2022 pour terminer la série. The Walking Dead Saison 10 est actuellement disponible sur BluRay et DVD.

