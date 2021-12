Ambulance obtient une nouvelle affiche mettant les braqueurs de banque au premier plan

Après le succès de Gulity, les gens attendent avec impatience le tour de Jake Gyllenhaal Ambulance. Universal Pictures vient de publier une nouvelle affiche pour le thriller d’action mettant en avant des voleurs de banque pensifs. Le slogan ? « C’était censé être un simple casse. » C’est ce qu’ils pensent tous ! Dans ce drame policier bourré d’action, Gyllenhaal convainc son frère adoptif (Yahya Abdul-Mateen II) de le rejoindre dans un braquage de banque. Comme pour la plupart des braqueurs de banque pour la première fois, les choses ne se passent pas comme prévu.

le Ambulance Le synopsis se lit comme suit : « En une journée à travers les rues de LA, trois vies vont changer à jamais. Dans ce thriller vertigineux du réalisateur-producteur Michael Bay, le vétéran décoré Will Sharp (le gagnant d’un Emmy Yahya Abdul-Mateen II, Bonbon, Les résurrections matricielles), cherchant désespérément de l’argent pour couvrir les frais médicaux de sa femme, demande de l’aide à la seule personne qu’il sait qu’il ne devrait pas – son frère adoptif Danny (nominé aux Oscars Jake Gyllenhaal, Zodiaque, Spider-Man : loin de chez soi). Criminel de carrière charismatique, Danny lui offre plutôt un score : le plus gros braquage de banque de l’histoire de Los Angeles : 32 millions de dollars. Avec la survie de sa femme en jeu, Will ne peut pas dire non. Mais lorsque leur escapade tourne mal, les frères désespérés détournent une ambulance avec un flic blessé accroché à la vie et l’as EMT Cam Thompson (Eiza González, Fast & Furious Presents : Hobbs & Shaw, Bébé Conducteur) à bord. Dans une poursuite à grande vitesse qui ne s’arrête jamais, Will et Danny doivent échapper à une réponse massive des forces de l’ordre à l’échelle de la ville, garder leurs otages en vie et essayer d’une manière ou d’une autre de ne pas s’entretuer, tout en exécutant l’évasion la plus folle que LA ait jamais vue. . » Voici la bande-annonce si vous l’avez manquée.

Jake a été un homme occupé ! Il travaille actuellement sur La division, mettant en vedette aux côtés de Jessica Chastain, impliquant qu’un virus pandémique se propage via le papier-monnaie le Black Friday, décimant New York. Un groupe de civils, entraînés à opérer dans des temps catastrophiques, est activé pour tenter de sauver qui et ce qui reste. Le film est réalisé par Rawson Marshall Thurber (Avis rouge, Nous sommes les meuniers) et écrit par Rafe Judkins (Inexploré, La roue du temps).

Si vous pensez que Jake Gyllenhaal a été occupé, Yahya Abdul-Mateen II nous fait tous donner l’impression que nous dormons au travail. Il a travaillé sur quelques indies dont Les résurrections matricielles, Aquaman et le royaume perdu, Bonbon, et Furiosa. Eiza González tourne actuellement une nouvelle série, Extrapolations​​​, mettant en vedette Tobey Maguire, Marion Cotillard et Forest Whitaker sur des histoires imprévues sur la façon dont les changements à venir sur notre planète affecteront l’amour, la foi, le travail et la famille à l’échelle personnelle et humaine.





Ambulance est produit par Michael Bay, pga, Bradley J. Fischer, pga (Zodiaque, Île de l’obturateur) pour New Republic Pictures, James Vanderbilt (Zodiaque, 2022 Pousser un cri) et William Sherak (Prêt ou pas, 2022 Pousser un cri) pour Project X, et le nominé aux Oscars Ian Bryce (Transformateurs la franchise, Sauver le soldat Ryan).Le scénario est de Chris Fedak (Fils prodigue, Mandrin), basé sur l’histoire originale et le scénario du thriller danois de 2005 Ambulance par Laurits Munch-Petersen et Lars Andreas Pedersen.

Ambulance sort en salles le 18 février 2022.





