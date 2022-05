Ambre entendu contre. Johnny Depp : c’est pour cette raison qu’ils ont nommé Zendaya au procès

in

célébrités

Zendaya est l’une des actrices les plus connues d’Hollywood au point que son nom est venu au procès d’Amber Heard et de Johnny Depp. Savoir pourquoi.

© GettyJohnny Depp, Zendaya et Amber Heard

Le procès entre Amber Heard et Johnny Depp Cela ne cesse d’être une tendance. Les acteurs sont entrés dans une bataille juridique pour diffamation le 11 avril qui les a positionnés au centre de l’attention dans le monde du divertissement. Bien sûr, il convient de noter que même si la confrontation a commencé maintenant, la première demande était de lui en 2019 pour un total de 50 millions de dollars.

Cependant, ce qui a conduit au procès actuel, c’est que, des mois après le procès pour Johnny Depp un des Ambre Entendu pour un total de 100 millions de dollars. La raison ? : la même. Les deux ont intenté des poursuites en diffamation contre l’autre. Cependant, cette confrontation comprenait également des accusations de violence sexiste, de cris, de mauvais traitements et de divers événements que les deux ont affirmé avoir vécus pendant leur mariage.

En tout cas, maintenant, ce qui est surprenant, c’est qu’au cours du procès, ils ont nommé des personnalités qui, jusqu’à présent, n’avaient rien à voir avec l’affaire. Parmi eux se trouve Zendaya qui a été mentionné par la défense d’Amber Heard. D’après ce qu’ont dit les avocats l’actrice de Aquamanelle a vu sa carrière affectée après les accusations qu’elle a portées contre Depp et même celles qu’il a portées contre elle.

A tel point que, selon la défense, si cela ne s’était pas produit, actuellement Amber aurait pu être au même niveau de célébrité que Zendaya. C’est la consultante de l’industrie du divertissement Kathryn Arnold qui a fait cette réclamation devant le tribunal après avoir été embauchée par l’équipe de Heard en tant que témoin expert. Et, selon ce qu’il a témoigné, la campagne qui a été menée contre l’interprète a été complètement dommageable.

C’est-à-dire, d’après ce qu’Arnold a dit, la négativité généralisée qui a été créée en ligne et prétendument alimentée par l’ancien agent de Depp, Adam Waldman, a coûté à Heard un bénéfice qui aurait pu être égal à celui de Zendaya, Jason Momoa, Ana de Armas, Gal Gadot Oui Chris Pin. « Il peut être très difficile de continuer à travailler avec un acteur ou une actrice s’il y a beaucoup de réseaux sociaux négatifs« , a déclaré le spécialiste.

De plus, en comparant les revenus des acteurs susmentionnés, Arnold a assuré que Ambre entendu“aurait dû gagner entre 45 et 50 millions de dollars depuis sa participation à Aquaman en 2018”. En termes plus simples, la défense de Heard a voulu montrer à quel point le procès a été préjudiciable à sa carrière puisque, avec Johnny Depp Les conséquences de la confrontation en tant que défense ont également été démontrées.

