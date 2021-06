Amblin de Steven Spielberg signe un accord multi-films avec Netflix

Beaucoup de choses ont changé à Hollywood ces dernières années. Pour preuve, Steven Spielberg (parc jurassique, Les aventuriers de l’arche perdue) et sa société Amblin ont signé un nouvel accord avec Netflix, le service de streaming le plus puissant du secteur. Amblin est maintenant sur le point de produire plusieurs films par an pour Netflix, bien que ce ne soit un secret pour personne que Spielberg a sans doute critiqué Netflix dans le passé.

Bien qu’aucun projet spécifique n’ait encore été annoncé, Amblin Partners et Netflix ont signé l’accord. Il « couvrira plusieurs nouveaux longs métrages par an ». Cela n’annule pas non plus l’accord de Steven Spielberg avec Universal. Il va maintenant faire des films pour les deux sociétés. Spielberg a déclaré ceci à propos de l’accord dans un communiqué.

Amblin Partners de Steven Spielberg s’associe à Netflix ! Ravi d’annoncer que la société du cinéaste légendaire produira plusieurs nouveaux films pour Netflix chaque année. pic.twitter.com/FYzg7rqwed – NetflixFilm (@NetflixFilm) 21 juin 2021

« Chez Amblin, la narration sera à jamais au centre de tout ce que nous faisons, et dès la minute où Ted et moi avons commencé à discuter d’un partenariat, il était tout à fait clair que nous avions une opportunité incroyable de raconter de nouvelles histoires ensemble et d’atteindre le public de nouvelles manières. Cette nouvelle avenue pour nos films, aux côtés des histoires que nous continuons à raconter avec notre famille de longue date chez Universal et nos autres partenaires, sera incroyablement enrichissante pour moi personnellement puisque nous allons nous lancer avec Ted, et j’ai hâte de commencez avec lui, Scott et toute l’équipe Netflix. »

Malgré l’accord, Steven Spielberg est attaché à l’expérience théâtrale. À tel point qu’à un moment donné, il essayait apparemment d’empêcher les films Netflix d’être éligibles aux Oscars. Il a également, s’exprimant en 2018, a déclaré: « » Je ne pense pas que les films qui ne reçoivent que des qualifications symboliques, dans quelques salles pendant moins d’une semaine, devraient se qualifier pour les nominations aux Oscars. » Donc, inutile de dire , c’est une tournure des événements remarquable. Ted Sarandos, co-PDG et directeur du contenu de Netflix, a dit ceci à ce sujet.

« Steven est un visionnaire et un leader créatif et, comme tant d’autres dans le monde, mon enfance a été façonnée par ses personnages mémorables et ses histoires qui ont été durables, inspirantes et éveillées. Nous avons hâte de travailler avec l’équipe d’Amblin et nous sommes honorés et ravis de faire partie de ce chapitre de l’histoire cinématographique de Steven. »

2020 a remodelé Hollywood tel que nous le connaissons. Le streaming, c’est l’avenir. Alors que les théâtres et le box-office feront toujours partie de l’équation, c’est devenu une entreprise d’adaptation ou de mort. Il semble que Steven Spielberg et Amblin choisissent la voie « adapter ». Scott Stuber, responsable du film mondial de Netflix, a ajouté ceci.

« Amblin et Steven Spielberg sont synonymes de divertissement incroyable. Leur passion et leur talent artistique se combinent pour faire des films qui captivent et défient le public. Nous sommes impatients de travailler avec Steven, Jeff et toute la famille Amblin sur une nouvelle liste de films qui raviront les générations pour les années à venir. »

Steven Spielberg est l’un des réalisateurs les plus accomplis et les plus acclamés de l’histoire. Il a récemment dirigé Prêt Joueur Un. Son remake de West Side Story devrait sortir en salles plus tard cette année et devrait également être un candidat majeur aux Oscars. Spielberg se prépare également à tourner un film vaguement inspiré de son enfance, qui sera son prochain effort de réalisateur. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que de plus amples détails sur le nouveau partenariat seront disponibles.