Ambiance Silent Hill garantie : Le Labyrinthe du Roi Démon est inconfortablement familier

Tout allait mieux avant ? C’est du moins ce qu’ils disent. Et même si la plupart du temps le pur nostalgie parle des gens, il y a une chose qui fonctionne presque.

Bien sûr, nous parlons des bons vieux horreur de surviequi a changé le paysage du jeu vidéo dans le fin des années 90 a façonné. La naissance de Resident Evil, Silent Hill, Phantasmagoria, Seul dans le noir et bien d’autres – qu’est-ce que c’était pour un temps ?

Aujourd’hui, il existe d’innombrables jeux d’horreur, mais pour les vrais Silent HillIl faut beaucoup de vibrations pour convaincre.

Le nouveau jeu d’horreur de Ateliers haut de forme suit une telle approche et nous catapulte aux débuts de l’horreur de survie. Mais le mieux est de voir par vous-même.

Le titre crée une atmosphère presque inconfortable et oppressante que seuls quelques jeux d’horreur de ce genre peuvent gérer.

Le Labyrinthe du Roi Démon est vraiment inconfortable !

Mais qu’est-ce que le Labyrinthe du Roi Démon exactement ? À la base, Labyrinth of the Demon King consiste à résoudre puzzles dans un labyrinthe. Le réglage est à cela Japon féodal entrouvert.

Sur notre chemin, nous devons faire face à des monstres hideux qui s’opposent à nous. Notre objectif est de démonsles notres Seigneur trahir doit chasser.

Afin de pouvoir remplir cette tâche, nous nous battons les uns contre les autres Armes de mêlée et à distance à travers les bêtes noires, mais le Ressources car les combats sont rares. Cette fonctionnalité classique de la vieille école est un incontournable.

Le jeu dans son ensemble ne cache pas les sources d’inspiration. C’est ainsi que nous les reconnaissons, par exemple Écrans de chargement en forme de porte de « Resident Evil » à nouveau. La description officielle mentionne un Horreur à la première personnequi des jeux classiques comme King’s Field, Resident Evil et Silent Hill inspiré est devenu.

« Labyrinth of the Demon King » est donc accompagné d’un graphique rétrocomme on le voyait couramment dans les années 90.

Le jeu apparaît 2022 pour PC via Steam. Souhaitez-vous regarder le match ou l’atmosphère est-elle trop inconfortable pour vous? N’hésitez pas à l’écrire dans les commentaires et à discuter avec nous !