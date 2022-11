Amber Midthunder est ravie de jouer la princesse Yue dans la série Avatar: The Last Airbender de Netflix

Après être devenue l’une des stars d’action les plus populaires d’Hollywood avec son rôle dans le Prédateur préquelle Proie, Ambre Milieu du tonnerre regarde vers où elle se dirige ensuite avec sa carrière. Dans une nouvelle conversation avec The Hollywood Reporter, Midthunder a parlé de sa carrière, abordant d’abord le travail sur Proie. Elle a décrit ressentir une « différence dans le sens de la maison et du confort dans le tournage d’un film » dans le cadre d’une distribution entièrement autochtone.





« Je n’avais jamais eu une expérience de travail comme celle-là », a noté Midthunder.

En septembre, les membres de la distribution ont été annoncés pour une adaptation en direct de la série Avatar : le dernier maître de l’air c’est maintenant en développement. Midthunder faisait partie des noms annoncés, car elle joue le rôle récurrent de la princesse Yue. L’actrice a déclaré à THR qu’elle était particulièrement excitée pour ce rôle car elle est fan de la franchise depuis qu’elle est enfant, faisant essentiellement de ce casting un rêve devenu réalité.

« J’étais un grand fan quand j’étais enfant », a expliqué Midthunder. « J’ai adoré, je l’ai regardé, j’étais obsédé par ça. Je pensais que j’étais un maître de l’eau.

Pendant ce temps, l’actrice a également partagé quelques faits amusants sur elle-même. Elle a nommé Jennifer Lawrence comme quelqu’un avec qui elle meurt d’envie de travailler tandis que Buttercup de Les Powerpuff Girls est le personnage fictif auquel elle s’est le plus identifiée en grandissant. Il est peut-être encore temps de l’impliquer dans le live-action à venir Filles Powerpuff série qui est en train de se réorganiser avec différents acteurs.





Netflix va réinventer Avatar : le dernier maître de l’air en live-action

Avatar : le dernier maître de l’air a déjà été adapté en live-action avec un long métrage en 2010, et bien que le film n’ait pas été très bien accueilli, les fans espèrent que Netflix apprendra de ses erreurs pour offrir quelque chose de mieux avec la prochaine série. L’une des raisons pour lesquelles les fans espèrent est que le showrunner Albert Kim a promis qu’il resterait proche du matériel source plutôt que d’apporter de nombreux changements inutiles.

« Le format de Netflix signifiait que nous avions l’occasion de réinventer une histoire qui avait été initialement racontée dans des épisodes autonomes d’une demi-heure en tant que récit sérialisé en cours. Cela signifiait que les points d’histoire et les arcs émotionnels que nous avions aimés dans l’original pourraient être donnés encore plus respirer et grandir », a déclaré Kim à propos de ce qui sera différent avec ce nouveau spectacle. « Une version en direct établirait une nouvelle référence en matière de représentation et attirerait une toute nouvelle génération de fans. C’était l’occasion de présenter des personnages asiatiques et autochtones comme des personnes vivantes et respirantes. Pas seulement dans un dessin animé, mais dans un monde qui existe vraiment, très semblable à celui dans lequel nous vivons. »

Il a ajouté: « Je savais aussi ce que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas changer les choses pour le plaisir de changer. Je ne voulais pas moderniser l’histoire ou la tordre pour l’adapter aux tendances actuelles. Aang est ne va pas être un anti-héros graveleux. Katara ne va pas avoir de coups de rideau.

Avec Midthunder dans le rôle de Yue, d’autres acteurs confirmés incluent Gordon Cormier (Aang), Dallas Liu (Zuko), Daniel Dae Kim (Fire Lord Ozai), Ken Leung (Commander Zhao), Arden Cho (June), Momona Tamada (Ty Iee ), Thalia Tran (Mai), Utkarsh Ambudkar (Roi Bumi), Danny Pudi (Le Mécanicien) et George Takai (Koh). Il a également été rapporté que l’acteur original de Cabbage Merchant, James Sie, reprendra son rôle pour l’émission en direct.

Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour Netflix Avatar : le dernier maître de l’air.