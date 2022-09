Amber Midthunder commente le succès de Prey : « Je suis tellement reconnaissante »

Prédateur les fans de la franchise ne s’attendaient probablement pas à Proie être un tel succès, compte tenu de la difficulté des suites précédentes. Cependant, les débuts de Proie sur Hulu s’est avéré être un énorme succès, battant de nouveaux records sur la plateforme de streaming et faisant en sorte que de nombreux fans se demandent pourquoi il n’aurait pas pu jouer dans les salles. En plus de sa forte audience, Proie a également reçu des éloges de la critique et se classe actuellement comme le film le mieux noté de la franchise sur Rotten Tomatoes.

Proie jouer si bien a été surréaliste pour sa star principale, Ambre Milieu du tonnerre. Dans une nouvelle interview avec Collider, Midthunder a évoqué le succès que le Prédateur prequel a pu réaliser. Elle explique comment ce qui était le plus important pour elle était la façon dont elle serait reçue par les autres dans la communauté autochtone. Parce que le film a été adopté, Midthunder ne pouvait pas être plus heureux.

« Il n’y a pas de mots pour décrire ce que cela a ressenti. Vraiment, la chose à laquelle je pensais le plus, en faisant le film, puis en le sortant, était ce que les autochtones ressentiraient à ce sujet. La réponse du pays indien au film était vraiment ce pour quoi je me sentais le plus anxieux. C’était la plus grande chose qui me pesait, quelle serait la réponse à cela. J’ai l’impression que c’est à qui le film était destiné et c’est de cela qu’il s’agissait, alors pour qu’il vienne de cette façon, et que les Comanches réagissent bien, et que les Autochtones, en général, réagissent bien, c’était un énorme soupir de soulagement. Et puis, avoir certaines des interactions que j’ai eues avec les gens, qui ont été vraiment significatif et vraiment beau, et vraiment, vraiment émouvant, il n’y a rien qui puisse surpasser cela.

Cela dit, tout cela a été une agréable surprise de voir Proie si bien, et elle dit clairement à quel point elle est reconnaissante que les choses se soient déroulées de cette façon.

« Mais ensuite, vous prenez du recul et regardez toutes ces autres choses, comme la sortie numéro un et les chiffres élevés sur Rotten Tomatoes, et on a littéralement l’impression de vivre dans un rêve. Je ne pense pas avoir pensé à quoi arriverait après la sortie du film, mais je sais que je ne m’y attendais pas du tout, et j’en suis très reconnaissant. »

Prey a été un grand succès pour Hulu

Proie est réalisé par Dan Trachtenberg et écrit par Patrick Aison. Avec Midthunder, le film met en vedette Dakota Beavers, Dane DiLiegro, Michelle Thrush, Stormee Kipp, Julian Black Antelope et Bennett Taylor. Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle et le synopsis du film ci-dessous, qui est actuellement diffusé sur Hulu.