Amber Midthunder auditionné pour Prey en anglais et en comanche

Proie, le dernier épisode de la franchise Predator, se déroule dans la nation Comanche de 1717 et s’est avéré fidèle à l’histoire réelle. Du moins en ce qui concerne sa représentation des peuples autochtones. D’après les archives humaines, le monstre extraterrestre géant qui chasse les gens pour le sport n’existe pas. Les stars du cinéma Ambre Milieu du tonnerre, un membre tribal inscrit de la réserve indienne Fort Peck Assiniboine et Sioux, dans le rôle principal de Naru. S’adressant à Variety, Midthunder a déclaré:

« C’était très surréaliste. J’ai des frissons rien que d’y penser. Le premier jour où nous sommes arrivés, tout le monde était en tenue, et j’ai regardé autour de moi et j’ai vu des tipis et des gens en peau de daim. C’est juste devenu tellement transcendant et en quelque sorte très réel. À un certain moment de l’histoire, c’était ainsi que les choses ressemblaient vraiment. C’est comme ça que ça s’est passé pour certains de mes ancêtres. Voir cela et penser à ce que nous accomplissions, c’était tout simplement incroyable. »

Selon Rant d’écran, ProieLa représentation du peuple Comanche est aussi proche de sa culture et de son histoire que n’importe quel film hollywoodien grand public n’a jamais été publié. Le cadre du village parsemé de tipis et les vêtements comanches sont fidèles à leurs homologues réels. Leur mode de vie de chasse est également exact pour eux en tant que société.

FILM VIDÉO DU JOUR

Dans la culture comanche, les rôles de genre traditionnels étaient que les hommes étaient les chasseurs, les guerriers et d’autres positions physiques tandis que la femme servait de soignante, s’occupant des maisons et des enfants. Bien sûr, Proie joue avec cet élément de l’histoire car l’intrigue concerne une femme qui va délibérément à l’encontre de la manière traditionnelle des choses pour devenir chasseuse.

Dans sa chasse contre le Predator, Naru utilise un tomahawk en plus des arcs et des flèches, ce qui était également fidèle à ce qui était utilisé par les Comanche. En plus de cela, Naru utilise également sa connaissance des herbes pour l’aider dans sa bataille contre le Predator. Plus précisément, une « tutsia orange », qui, bien qu’elle n’ait jamais été explicitement identifiée, est probablement supposée être une plante de Calendula, qui existe et a été utilisée comme médicament dans le passé.

Le langage du film et autres représentations

Hulu

Selon Midthunder, lorsque le film a été initialement lancé, il était censé être entièrement tourné en langue comanche. Pour l’audition, les acteurs devaient faire toutes leurs scènes en anglais et en comanche pour s’assurer qu’ils pouvaient faire les deux et comment ils pourraient le jouer. Alors qu’une version du film est en anglais avec des extraits de Comanche, il existe également un doublage complet de Comanche réalisé par le casting en tant que piste de langue alternative proposée sur Hulu.

« Nous écrivons aussi l’histoire. Jamais un film n’a été publié dans un doublage natif lors de sa sortie originale. Je pense que c’est une énorme victoire et une chose énorme que nous pouvons revendiquer en tant que peuple. Et juste pour que je me familiarise avec la langue comanche – ce n’est pas du tout comme la langue dans laquelle j’ai grandi [with] – cela m’a semblé un cadeau personnel de me familiariser aussi étroitement avec la culture et la langue.

La représentation autochtone ne s’est pas arrêtée là à l’écran. Cela s’est également passé hors écran. Midthunder a toujours eu quelque chose d’autochtone tout au long de la tournée de presse pour chaque look qu’elle a eu. Par exemple, elle portait une robe de la collection Sky-Eagle pour la première de Los Angeles Prey. Selon Midthunder, il a été très important pour elle de toujours intégrer un designer autochtone, des bijoux ou quelque chose du genre.