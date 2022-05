Amber Heard Witness laisse tomber un énorme spoiler d’Aquaman 2 pendant le procès

Un témoin expert d’Amber Heard a révélé ce qui semble être un énorme spoiler pour Aquaman 2, après avoir parlé des détails de l’intrigue du film en relation avec les affirmations selon lesquelles le rôle de la star a été « réduit ». (Cela va probablement sans dire, mais si vous n’êtes pas à la recherche de spoilers pour Aquaman et le royaume perdupeut-être détourner le regard maintenant.)

Lundi 23 mai, Arnold a décrit comment les « déclarations diffamatoires » faites par l’avocat de Depp, Adam Waldman, avaient nui à la carrière de Heard, affirmant que les studios et les marques craignaient de travailler avec elle au milieu des réactions négatives des médias sociaux à l’époque.

Arnold a dit le premier Aquaman le film était le moment « A Star is Born » de Heard, et que c’était un « moment extraordinaire » pour que sa carrière « décolle ».

Elle a déclaré: « C’était ce moment où non seulement elle était une bonne actrice, mais elle était maintenant mondialement connue parce qu’elle était dans le film le plus réussi … certainement pour DC Comics. »

Heard avait précédemment témoigné que, même si elle apparaîtra toujours dans la suite à venir, son implication est désormais une « version très épurée de ce rôle », en disant: « On m’a donné un script, puis de nouvelles versions du script qui avaient J’ai enlevé des scènes qui contenaient de l’action qui dépeignaient mon personnage et un autre personnage – sans dévoiler aucun spoiler – deux personnages qui se battent l’un contre l’autre. Ils ont essentiellement retiré un tas de mon rôle. Ils en ont juste retiré un tas.

Aquaman de Jason Momoa et Queen Mera de Heard ne se sont pas encore mariés à l’écran, mais les deux personnages se marient et ont un fils dans les bandes dessinées de DC.

Expliquant qu’elle s’appuie sur ce que Heard lui a dit, car elle n’a pas vu les versions ultérieures du script, Arnold a affirmé que Mera « se retrouve à l’hôpital au début de ce nouveau film Aquaman 2 et ne sort vraiment qu’à la fin pour sorte de conclure les choses ».

Le producteur et consultant en divertissement a ajouté : « Alors [her role] a été radicalement réduit par rapport à ce qu’il était dans le scénario et à quoi elle s’est même entraînée pendant qu’elle se préparait pour le film.