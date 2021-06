Amber Heard Trends après Aquaman 2 News relance la pétition des fans pour la faire virer

James Wan vient de publier une mise à jour majeure sur Aquaman 2 en révélant son titre officiel, mais l’attention portée au film a ravivé la réaction des fans contre Warner Bros. pour ne pas avoir renvoyé Amber Heard. À ce stade, il est de notoriété publique que de nombreux fans ne veulent pas que Heard fasse partie de la suite du film de super-héros, qui s’appelle maintenant Aquaman et le royaume perdu. Près de 1,85 million de personnes ont signé une pétition en ligne pour que le studio la chasse du projet, mais cela n’a pas affecté l’implication de Heard dans le film.

Warner Bros. semble détourner le regard en ce qui concerne la controverse Heard. Cependant, les fans qui ont toujours réclamé « Justice pour Johnny Depp » ne sont pas prêts à laisser cela se passer aussi facilement. Après le nouveau titre de Aquaman 2 a été révélé, le nom de Heard a rapidement commencé à apparaître sur Twitter, mais pas pour les raisons que les cuivres de Warner Bros. espéraient. En fait, des dizaines de milliers de fans ont renouvelé leur appel au boycott du film jusqu’à ce que le rôle de Mera soit refondu avec quelqu’un d’autre.

« Moi, ainsi que tous ceux que je connais et à qui j’ai parlé, ne regarderai pas Aquaman 2 si Amber Heard fait partie du projet ! Nous sommes des fans mais nous ne soutiendrons pas un agresseur ! », a tweeté un spectateur potentiel du film sur Twitter.

Moi, ainsi que tous ceux que je connais et à qui j’ai parlé, ne regarderai pas Aquaman 2 si Amber Heard fait partie du projet ! Nous sommes fans mais nous ne soutiendrons pas un abuseur ! https://t.co/Nq0heBhr42 – Attaque de Pez (@ThePezAttack) 11 juin 2021

« Aquaman 2 s’appelle ‘The Lost Kingdom’, c’est bien perdu, beaucoup de gens ont perdu parce qu’ils ont gardé Ambre entendu, à ce jour, je n’ai pas regardé le premier à cause d’elle et maintenant j’ajouterai le second à cette liste de ne jamais regarder », écrit un autre fan de Depp.

Aquaman 2 s’appelle « The Lost Kingdom », c’est bien perdu, beaucoup de gens ont perdu parce qu’ils ont fait entendre l’ambre, à ce jour je n’ai pas regardé le premier à cause d’elle et maintenant je vais ajouter le second à cette liste de ne jamais regarder – Mae (@ThyForgetMeNot) 11 juin 2021

« Autant j’adorerais regarder Aquaman 2, autant ils n’ont pas encore viré Amber Heard, donc je refuserai de le regarder jusque-là », a déclaré un autre fan, ajoutant des hashtags pour le film et #JusticeForJohnnyDepp.

Même si j’adorerais regarder Aquaman 2, ils n’ont pas encore viré Amber Heard, donc je refuserai de le regarder jusque-là #AquamanAndTheLostKingdom#Aquaman#JusticeForJohnnyDepp – Robbie Knowles (@RobinnKnowles) 11 juin 2021

« Ils pourraient aussi bien l’appeler Aquaman : le public perdu car il va recevoir le même accueil Ravine a fait. Je ne soutiens pas les batteurs d’épouses arrêtés, même SI WB pense que la violence est acceptable tant que c’est une femme contre une femme », a déclaré quelqu’un d’autre, faisant référence à l’arrestation de Heard en 2009 pour violence domestique après avoir prétendument frappé sa petite amie de l’époque, Tasya van Ree.

Ils pourraient aussi bien l’appeler « Aquaman: the Lost Audience » car il va recevoir le même accueil que « Gully ». Je ne soutiens pas les femmes battues arrêtées, même SI WB pense que la violence est acceptable tant que c’est une femme contre une femme.#JusticeForJohnnyDepp#JohnnyDeppEstInnocent – plumes (@nibs56139211) 11 juin 2021

Un autre fan de Depp écrit : « Je suis un fan de Jason Mamoa depuis Porte des étoiles Atlantis, mais malheureusement, j’ai écouté les cassettes audio d’Amber Heard abusant de Johnny Depp, il est donc impossible que je regarde JAMAIS quoi que ce soit avec Amber Heard dans ..! »

Je suis un fan de Jason Mamoa depuis Stargate Atlantis, mais malheureusement, j’ai écouté les cassettes audio d’Amber Heard abusant de Johnny Depp, donc il est impossible que je regarde JAMAIS quoi que ce soit avec Amber Heard dans ..! – pirate🏴‍☠️ #justiceforjohnnydepp (@sharron67204447) 11 juin 2021

Et faisant écho à beaucoup d’autres, un autre fan a écrit : « Johnny Depp étant renvoyé de ses films pour des allégations d’abus qui ont été réfutées maintes et maintes fois, mais Amber entendu peut rester dans ses films quand elle est un agresseur avoué est la plus grande injustice que j’aie jamais vue vu dans ma vie. »

johnny depp étant renvoyé de ses films pour des allégations d’abus qui ont été réfutées maintes et maintes fois, mais ambre entendu peut rester dans ses films quand elle est un agresseur avoué est la plus grande injustice que j’ai jamais vue dans ma vie — Sophie ♡ (@voguesjace) 11 juin 2021

Le contrecoup contre Heard découle de ce que des milliers de personnes disent avoir été un traitement injuste de Depp. En raison des affirmations de Heard selon lesquelles Depp avait été physiquement violent pendant leur mariage, ce dernier dit qu’il a perdu ses rôles principaux dans le pirates des Caraïbes et Bêtes fantastiques franchisés. Les avocats de l’acteur ont depuis publié des preuves à l’appui de l’affirmation de Depp selon laquelle il est innocent, comme des cassettes audio de Heard admettant avoir été violent envers lui. Cela a largement influencé l’opinion publique en faveur de Depp et a engendré le mouvement #JusticeForJohnnyDepp.

Aquaman et le royaume perdu devrait sortir le 16 décembre 2022. La production commencera cet été et Heard s’est déjà entraîné pour reprendre le rôle de Mera pour la suite. Vous pouvez voir ce que les gens disent de la nouvelle mise à jour de la suite sur Twitter.

rappel amical : si ambre entendu est dans #aquaman2 et vous payez pour le regarder, alors vous soutenez un agresseur qui a menti sur le fait de donner des millions à des enfants en phase terminale. – brittNEy (@brittannia_a) 11 juin 2021

#Moi aussi est à jamais endommagé pour moi grâce au menteur et agresseur Amber Heard.

Comment les gens peuvent-ils encore défendre ce monstre ? pic.twitter.com/77GNaevZoi – Scarlet Waldman (@_InNeverland) 11 juin 2021

@wbphotos@Warner Bros#JamesWan appelez-le un jour et envoyez à l’équipage leurs chèques, c’est déjà un flop, personne ne se soucie de voir l’agresseur et le menteur Amber Heard.

Où est l’argent que vous avez pris aux enfants malades d’Amber ? #boycottaquaman2#AmberHeardIsACriminalpic.twitter.com/MnUiqoafJd – Nor33 (@Angiex0101) 11 juin 2021

@wbphotos@aquamanfilm@LOrealParisUSA Amber Heard est une fraude et a conservé de l’argent destiné aux enfants malades, elle a également laissé sa petite amie créer une page Go Fund Me pour payer le traitement du cancer et Amber Heard n’est PAS répertoriée comme donatrice. #FireAmberHeardpic.twitter.com/RDEGiwui7I – Marvel.Fury (@fury_marvel) 11 juin 2021

