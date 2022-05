Amber Heard semble désemparée alors que le texte explicite de Johnny Depp est lu au tribunal

Amber Heard a visiblement semblé réagir lorsqu’un message texte graphique envoyé par Johnny Depp a été lu au tribunal.

Depp la poursuit pour 50 millions de dollars, affirmant que même s’il n’était pas nommé dans l’article, il était identifiable et dit que cela a nui à sa carrière. Heard contre-poursuit Depp pour 100 millions de dollars.

L’acteur de 58 ans s’est de nouveau présenté à la barre cette semaine pour donner de nouvelles preuves de leur relation, et lors d’un échange tendu avec l’équipe juridique de Heard, un SMS envoyé par Depp à son ancien agent, Christian Carino, a été lu à haute voix. .

Il disait: « Elle supplie pour une humiliation mondiale totale … ​​Elle va l’avoir. Je vais avoir besoin de tes textos sur San Francisco, mon frère … Je suis même désolé de te demander.

« Mais, elle a sucé la bite tordue de Mollusk et il lui a donné des avocats coquins. Je n’ai aucune pitié, aucune peur et pas une once d’émotion, ou ce que je pensais autrefois être de l’amour pour cette recherche d’or, bas niveau, sou une douzaine, marché aux poissons Flappy surexploité, pâteux et inutile. Je suis tellement f ** king heureux qu’elle veuille aller se battre contre ça !!! Elle va frapper fort le mur !!! Et j’ai hâte de avoir ce gaspillage d’ac * m guzzler hors de ma vie !!!

« J’ai rencontré une putain de sublime petite Russe ici… Ce qui m’a fait réaliser la fois où j’ai soufflé sur cette strip-teaseuse à 50 centimes. Je ne la toucherais pas avec un putain de gant.

« Je ne peux qu’espérer que le karma entre en action et lui retire le don du souffle… Désolé, mec… Mais, MAINTENANT, je ne reculerai devant rien !!! Voyons si le mollusque a une paire. Viens me voir en face à affronter. Je lui montrerai des choses qu’il n’a jamais vues auparavant. Comme, l’autre côté de son d ** k quand je le trancherai.

Lorsque le message a été lu, Heard a semblé être très contrarié.

Tentant d’expliquer pourquoi il a utilisé le langage qu’il a utilisé, Depp a déclaré que cela était dû aux choses «laides» qu’il était accusé d’avoir faites.

Il a déclaré: « Lorsque vous êtes accusé d’actes horribles et de choses que vous n’avez pas faites, alors qu’en réalité, il se passe des choses très laides dans le monde à votre sujet, vous devenez très irrité et en colère.

« Vous vous demandez pourquoi cette personne me fait ça. »

À la fin de l’interrogatoire principal, Depp a décrit comment le témoignage de Heard l’avait affecté, affirmant que ses affirmations étaient « ridicules, humiliantes, ridicules, douloureuses, sauvages, incroyablement brutales, cruelles et toutes fausses ».

Il a poursuivi: « Aucun être humain n’est parfait, certainement pas – aucun d’entre nous – mais je n’ai jamais, de ma vie, commis d’agression sexuelle, d’abus physique.

« Toutes ces histoires extravagantes et scandaleuses de moi commettant ces choses, et vivant avec ça pendant six ans et attendant de pouvoir faire éclater la vérité.