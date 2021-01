Amber Heard se moque-t-elle de Johnny Depp et de ses fans?

2020 a été très mobilisatrice pour Johnny Depp et Ambre a entendu, pour l’avancement de son conflit judiciaire qui sera déterminé en ce mois de janvier. Les accusations croisées de violence domestique ont donné lieu à deux poursuites en diffamation et à des millions de dollars entre les deux. Tous deux prétendent avoir des preuves concrètes des attentats et doivent les présenter, là où le juge dictera immédiatement qui a été la victime dans la relation.

Qui est resté avec la majorité du soutien populaire était l’acteur, depuis Ils pensent que Heard est celui qui ment, et ils ont déjà montré leur malaise avec elle en boycottant une vidéo YouTube de la sienne et les notes de sa nouvelle série, «The Stand». De plus, ces fans se sont organisés pour montrer leur affection pour Depp lorsqu’ils ont décidé d’acheter un parfum à la marque qui le sponsorise, pour le soutenir financièrement.

Il est clair que celui qui a le plus perdu ces derniers temps était l’ancienne star de « Pirates des Caraïbes », depuis cette franchise a annoncé qu’elle ne l’aurait plus dans ses futurs projets et Il a été renvoyé de la saga des « animaux fantastiques » de la part de Warner Bros. Cette situation a suscité davantage de discussions, car l’actrice continue de faire partie de la société, bien qu’il ait été envisagé de la licencier, bien que pour le moment cela n’ait pas été officialisé.

Un nouveau chapitre entre les fans d’Amber et de Johnny se profile après une récente interview avec L’Hindou, où elle dit: «Ce pour quoi je semble vraiment douée, c’est d’amener le public à croire au personnage de la méchante femme! [risas]« . Le médium précise qu’il y a eu des rires après ses paroles, et Cela a amené les fans de l’acteur à s’exprimer contre lui sur les réseaux sociaux, une fois de plus, pensant qu’il se moquait de la situation dans laquelle se trouve son ex-mari..

Demande de Entendu, Quoi Johnny Depp n’a pas pu annuler, il s’agit d’une campagne de diffamation, qui selon elle a provoqué des attaques sur les réseaux sociaux et l’a forcée à supprimer des commentaires sur Instagram. Le procès aura lieu entre 11 et 28 janvier, où le juge prononcera la sentence finale, bien que Ils estiment que le climat n’est pas favorable pour l’acteur.